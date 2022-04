Serena Enardu, malore e ricovero in ospedale/ Soccorsa dal figli Tommy, “Sono svenuta nuovamente…”

Serena Enardu ha un nuovo malore: c’entra il vaccino antivirus?

Viene da molti ricordata per il ruolo di tronista coperto a Uomini e donne, che le ha permesso di conquistare i cuori dei telespettatori attraverso la sua ricerca dell’amore avviata in tv e, in queste ore, Serena Enardu torna al centro dell’attenzione mediatica per un nuovo ricovero, l’ennesimo subito a distanza di diversi mesi da quello che l’ha vista protagonista lo scorso febbraio. Come testimoniato dalla stessa ex tronista tra le nuove Instagram stories condivise in rete con il popolo del web, Serena Enardu è svenuta nel cuore della notte di giovedì scorso, e a soccorrerla prontamente è stato il figlio Tommaso. Il giovane, non appena accortosi del malore della madre, ha prontamente avvertito i soccorsi , per poi preoccuparsi anche di avvisare i parenti dell’ex tronista dell’accaduto.

Serena Enardu e Miriana Trevisan, ex Pago/ Due amori da Grande Fratello Vip

Di recente, sempre tra le Instagram stories, in più occasioni Serena ha lamentato di avvertire una spossatezza generale di non essere al top della sua forma fisica, in seguito alla vaccinazione anti-Coronavirus, tanto da sospettarsi un soggetto da reazione avversa all’inoculazione del vaccino. “Ero scettica nel volerlo fare- scriveva l’ex tronista di Uomini e donne, tra le storie di sfogo a margine della vaccinazione -, ma l’ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me”. E a preoccuparsi per le condizioni di salute generale di Serena Enardu, in questi giorni segnati dal nuovo malore, sono state anche la madre e la sorella della vip, anche quest’ultima ex tronista storica di Uomini e donne, Elga Enadu.

Serena Enardu contro Miriana Trevisan/ "Va avanti chi si muove bene sotto le coperte”

Serena Enardu e il messaggio rivelatorio sul ricovero ospedaliero

A margine dell’ennesimo malessere accusato in questi giorni, che l’ha costretta ad un ricovero immediato in ospedale, Serena Enardu ha rilasciato un messaggio pubblico tra le Instagram stories. “Giovedì notte sono stata male -esordisce nel messaggio rilasciato in confidenza con i follower e non-, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio, ma molto debole…”. L’ex Uomini e donne poi aggiunge: “Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo”. A conclusione dello stesso, l’ex tronista infine riporta auspicandosi una pronta guarigione: “Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima”.

LEGGI ANCHE:

Serena Enardu: "Ho querelato Tommaso Zorzi"/ "Mi ha insultato e denigrato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA