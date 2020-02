Serena Enardu/ Piange e urla vs Pago: “Una cogl*ona, lascio il Grande Fratello Vip!”

Lo scontro tra Serena Enardu e Pago che avete visto ieri sera in diretta al Grande Fratello Vip 2020 non è niente in confronto a quello che è successo poi a telecamere spente, si fa per dire. La bella sarda ha dato di matto perché no si aspettava questo intervento da parte della famiglia di Pacifico e, soprattutto, avrebbe voluto una reazione diversa da parte di lui, il risultato? Che in casa nessuno, soprattutto i protagonisti, sono riusciti a prendere sonno molto presto. Le ragazze della casa hanno tentato di far capire a Serena Enardu la reazione di Pago etichettando tutto come una scenata di gelosia normale dopo quello che è successo e forse che i suoi comportamenti sono un po’ ambigui. A questo punto, la Enardu si è lasciata andare ad un lungo sfogo il cui perno centrale sembra essere ancora l’arrivo del fratello: “Io non ho fatto niente! Per me Alessandro è come se vedessi una tua foto, uguale, la percezione è la stessa! È un bravissimo ragazzo, è una persona squisita che veramente non si merita nemmeno di finire in questo mer**io, non se lo merita proprio. Per dirti, mi dispiace più per lui. Abbiamo deciso che se fosse successo qualcosa del genere, in quel momento, non avrebbe dovuto assolutamente attaccarmi […] In quel momento mi aspettavo che lui facesse quello che avevamo deciso di fare.[…] Io non ce la faccio più perché mi sto sbattendo solo io!“. Clicca qui per vedere il video del momento.

SERENA ENARDU IN LACRIME DOPO LA PUNTATA: “VADO VIA DA QUA!”

Dopo lo sfogo con le amiche, per Serena Enardu è arrivato il momento di occuparsi anche di un faccia a faccia con Pago ammettendo che forse lei non potrà mai essere se stessa in questa storia e non perché voglia fare qualcosa di male ma perché l’idea di rispetto di Pago forse non corrisponde con la sua di libertà. Lei è alla ricerca di una complicità con il suo compagno e non vuole avere il timore di fare qualcosa solo per il suo piacere e la sua reazione dopo le parole del fratello Pedro non erano quella che avevano concordato e per questo sbotta in lacrime pronta ad abbandonare la casa: “Non sono inca**ata, sono triste, me ne voglio andare perché non ce la faccio più! […] Questo è il Grande Fratello, non è la nostra vita, lo capisci o no? Pensavo di fare una cosa giusta venendo e invece ho sbagliato. Non ci siamo solo io e te, alla tua famiglia non fa piacere, la mia soffre. Soffre la tua, soffre la mia… io sono la co**iona, la stron*a, la mer*a, tu no. Tu sei la vittima che vince e io sono stanca, non ho più voglia. […] Siamo sbagliati qua!“. La decisione non piace a Pago che subito ha pensato bene di placare la sua amata pregandola di rimanere: “Ma che ca**o vogliono gli altri? Decido io, porca pu**ana! Decido io, pensi che decide il pubblico in sala o Alfonso? Decido io che cosa voglio dalla vita!”. Riuscirà a convincerla così?

© RIPRODUZIONE RISERVATA