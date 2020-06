Serena Enardu replica a Pago/ “È finita per gelosia. Alessandro strumentalizzato!”

Pubblicità

Pago lancia l’accusa, Serena Enardu risponde. Va avanti così ormai da qualche giorno e ancora molti sono i dubbi sulla fine di questa travagliata storia d’amore. Se pochi giorni fa Pago spiegava la sua versione dei fatto in un’intervista al settimanale OGGI, stavolta è Serena a replicare attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne. La prima cosa che la Enardu tiene a fare è chiarire che in quanto accaduto non c’entra affatto Alessandro Graziani. “Mi dispiace molto che qualcuno abbia provato a strumentalizzare questa persona, riaprendo un capitolo già chiuso:– dichiara Serena – voglio pensare che Pago sia stato consigliato male e che non ci siano solo interessi sentimentali dietro questa faccenda. Per quanto riguarda me e lui smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi che ha letto sul mio cellulare. Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima.”

Serena Enardu ancora contro Pago: “Non si è mai fidato di me, ecco perché è finita”

Dunque non è stata la presunta relazione con Alessandro Graziani e le bugie dette da Serena Enardu sulla loro storia la causa della rottura con Pago. Ma allora cos’è accaduto? “Io e Pago ci siamo lasciati a causa della gelosia. – chiarisce l’ex gieffina – lui non ha mai digerito i miei rapporti con gli altri uomini. In questi anni è capitato già altre volte che curiosasse nel mio telefono, nonostante abbia dichiarato che questa fosse stata la prima volta. La verità è che Pacifico non si è mai fidato davvero di me.” Da qui un’accesa lite che avrebbe portato poi Serena a prendere una decisione drastica: “I toni si sono alzati, finché l’ho cacciato via. Non era più possibile per me stare insieme a una persona che non mi faceva sentire libera di esprimermi.” Tuttavia, una volta tornato a casa per le valigie, Pago avrebbe scoperto i famosi messaggi di Alessandro “conversazioni vecchie che lui ha travisato e mal interpretato, perché tra me e questo ragazzo c’è stato esattamente quello che lui ha raccontato, ossia una conoscenza e niente di più.” sottolinea e conclude Serena. La palla passa nuovamente a Pago.



