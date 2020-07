Serena Enardu ripensa a Pago/ “Perché non ci si può lasciare in modo delicato?”

Serena Enardu e Pago, la storia infinita. Sembrava che il Grande Fratello Vip fosse riuscito a rimettere insieme i cocci della coppia ma, tempo poche settimane, i due si sono lasciati e, stavolta, definitivamente. Purtroppo la rottura non è stata delle più cordiali: i due si sono lanciati accuse pesanti, finendo per litigare in più di un’occasione anche sui social. Ma Serena Enardu nelle ultime ore è tornata a parlare proprio della sua storia d’amore con Pago. Visibilmente commossa e con gli occhi lucidi, Serena ha ammesso di ripensare a ciò che è stato della loro relazione: “A volte ci si rende conto che non si è più felici. Ma non significa che uno dei due sia cattivo. Si scopre di non essere compatibili“, ha esordito l’ex volto di Uomini e Donne.

Serena Enardu ripensa alla rottura con Pago: “Siamo abituati a dare la colpa all’altro”

Serena Enardu ha poi continuato la sua riflessione, dicendosi dispiaciuta della brusca rottura con Pacifico Settembre. “Dico, cavolo, perché non si riesce più a fare ragionamenti insieme, a lasciarsi in un modo delicato? Siamo abituati a dare la colpa all’altro, dimostrare agli altri che siamo giusti”, ha ammesso. Eppure proprio sui social, alcune settimane fa, Serena attaccava duramente Pago con queste parole: “Si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante. C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere, chissà cosa, chissà quando. – e ancora – Chi se ne frega, tanto ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro utilizza questi mezzucci poco chiari per far credere qualcosa alle persone“. Vedremo se il cantante replicherà a questo nuovo sfogo della Enardu.



