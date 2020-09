Serena Enardu Vs Sfera Ebbasta/ “Mio figlio Tommaso deriso da lui dopo incidente…”

Serena Enardu è di nuovo tornata sulla cresta dell’onda del gossip e delle polemiche e questa volta non per la sua vita privata e dei suoi ex ma per quello che è successo con un volto noto della musica italiana ovvero Sfera Ebbasta. L’ex giudice di X Factor è reo di non aver soccorso il figlio di Serena Enardu, almeno a suo dire, ma anche di essersi fermato per deriderlo e offenderlo dopo l’incidente di cui è stato protagonista. Accuse davvero molto gravi che hanno fatto già il giro dei social e hanno creato scompiglio dividendo il popolo dei social tra chi crede a questa storia e chi la trova esagerata e studiata ad arte dall’ex tronista che sembrava vogliosa di farsi notare dal gossip e apparire sui social. Ma cosa è successo di preciso?

SERENA ENARDU ATTACCA SFERA EBBASTA, PERCHE’?

In questi ultimi giorni l’ex tronista e gieffina ha lasciato la sua Sardegna alla volta di Milano insieme al figlio Tommaso. Ed è stato proprio nella loro nuova città che il giovane è caduto mentre era sul suo monopattino. A quel punto, sempre secondo quanto Serena Enardu ha raccontato, stava passando da lì Sfera Ebbasta che non solo non si è fermato a prestare soccorso al ragazzo ma avrebbe abbassato il finestrino per minacciarlo e per prenderlo in giro. In quel momento Serena non c’era ma sui social ha attaccato duro l’ex giudice di X Factor al grido di: “La prossima volta ti consiglio di scendere e di verificare se un ragazzino si è fatto male, anziché fare il fighetto davanti alla tua fidanzata che mi auguro ti abbia almeno fatto un cazziatone per quanto sei meschino e piccolino“



