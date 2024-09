Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno vissuto uno dei drammi più dolorosi che una coppia possa provare: la morte della figlia Serena, nata prematura e deceduta poco dopo. Uno choc non da poco per il cantante bolognese e la sua ex moglie, che all’epoca stavano attraversando un momento di per sé non semplicissimo come ricordato dallo stesso artista in una intervista a Verissimo. Gianni Morandi, ricordando la piccola Serena nel salotto di Silvia Toffanin, ha spiegato il dolore immenso provato nove ore dopo la nascita della figlia, quando purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

“Non era un momento bellissimo. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita”, ha detto Morandi. All’epoca il cantante stava vivendo un momento strepitoso dal punto di vista della carriera, ma nel contempo era in procinto di partire per il servizio militare, che gli era stato rimandato proprio per via della paternità imminente. “Mi avevano rimandato la naja perché era appena nata la bambina”, ha sottolineato Gianni Morandi. “Ma poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire”.

Così Gianni Morandi è partito per il servizio di leva militare con la morte nel cuore, con sua moglie Laura Efrikian a pezzi e ancora stravolta. “Siccome non ero più padre dovevo andare a fare il militare’. Questa era la regola. E infatti quella serata non fu bella ma anche quel momento poi è passato”, ha commentato amareggiato il cantante bolognese.

Un ricordo sicuramente molto doloroso per Morandi e la Efrikian, ancora uniti da quel dramma e dall’amore per i figli Marco e Marianna, arrivata successivamente, prima della rottura che ha poi portato la coppia verso la separazione. Il dramma della morte della figlia Serena è difficilmente superabile, ma oggi Gianni e Laura cercano di affrontare l’argomento con compostezza ed equilibrio.

