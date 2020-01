Serena Grandi a #CR4/ “Non mi fido degli uomini, voglio fidanzarmi con una donna”

Serena Grandi ospite ieri di #CR4 La Repubblica delle Donne, ha parlato con Piero Chiambretti in onda su Rete4, di svariati temi, tra cui la politica. L’attrice ha confidato di recente di avere una violenta passione per Lucia e Salvini, confermata anche in studio. “Io sono stata chiamata da un parlamentare della Lega per essere candidata a fare politiche sociali nella lista civica. Io ho detto: ‘poi che succederà se vinciamo?’. Volevo un ruolo, perché sono una persona seria. Mi sono preparata… io posso dare una mano seria. Le politiche sociali sono differenti dalla politica vera, parliamo di femminicidio, di violenza sulle donne… io non mi fido più degli uomini, vorrei fidanzarmi con una donna, possibile?”. Poi ha bacchettato Salvini, affermando che secondo lei utilizza troppo i social.

Serena Grandi ospite di Piero Chiambretti

Dopo avere apertamente confidato di essere di destra, Piero Chiambretti si è interrogato con Serena Grandi su alcune tematiche odierne. Come fa una donna di questo orientamento politico a diventare madrina del gay pride di Bologna? E soprattutto, cosa pensa il figlio Edoardo Ercole della famiglia gay come la pensa Salvini e la sua parte politica? “Mio figlio è gay e sono felicissima – svela la Grandi – lui si occupa di me, di Lory… (Del Santo, ndr) e sono felice che abbia questa marcia in più”. E su Salvini e le famiglie arcobaleno: “Sono tempi diversi, Matteo si deve adattare… glielo dirò!”. Successivamente, la storica del costume Fabiana Giacomotti ha tracciato un suo profilo: “Occuparsi di politiche sociali con Salvini non sarà facile… ma secondo me lei è rimasta a metà tra Tinto Brass e Sorrentino. Lavorare sulle politiche sociali è impegnativo ma divertente”. Poi si passa ad alcune cover degli anni ’80 con protagonista l’attrice e le sue curve prosperose. Domenico De Felice, oculista in studio, ironizza: “La masturbazione rende ciechi? E’ una falsa notizia. Attivando la circolazione corporea fa bene anche alla vista, più sangue e ossigeno… Caro Chiambretti, si eserciti. Qui alla repubblica delle donne ha molti stimoli”.

