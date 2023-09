Serena Grandi bacio in diretta con Pietro Genuardi/ “E’ stato solo a stampo, cinematografico”

Pietro Genuardi e il bacio in diretta a Serena Grandi: cosa è successo

Serena Grandi, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha ripercorso la sua carriera nel cinema il cui esordio avviene negli anni’80. L’attrice ammette di aver perso la ricchezza accumulata negli anni: “Io ho perso tanto, ho perso tanti soldi. In fondo, però, sono anche felice perchè visto che quello che è successo a Gina Lollobrigida… non ho nulla, non può succedermi nulla. “

Grandi svela di essere una grande fan de Il Paradiso delle Signore, il cui personaggio preferito è quello interpretato da Pietro Genuardi. Proprio lui fa una sorpresa in studio all’attrice: “Sono venuto a posta per te” afferma l’attore. “Che fai stasera” chiede ironicamente l’attrice: “Sei molto carino.” A questo punto Genuardi la bacia in diretta e dice: “Dopo tanto tempo che non la vedo…” Poi i due chiariscono: “E’ stato un bacio cinematografico“.

Serena Grandi, ai microfoni di Weekly, ha parlato del suo rapporto con un altro grande attore, Alberto Sordi: “Abbiamo sempre riso io e lui, era sempre di buonissimo umore, abbiamo fatto tre mesi a Ferrara ridendo assolutamente poi la domenica andavamo sempre a mangiare il tartufo, lui lo adorava“.

Per quanto riguarda il compianto cantante Pino Daniele, l’attrice svela: “Trovai una cassetta musicale all’entrata di casa, la presi e la misi nella mia borsa. Ero sposata in quel momento e quando fui sola l’ascoltai e ricordai che due giorni prima avevamo avuto un incontro magnifico sotto i limoni, lui mi guardava e io lo guardavo, la canzone ‘mal di te’ è una fotografia di quel momento, un voler stare insieme, ma non si poteva. Voglio ricordarla così, forse se avessi avuto una storia importante non sarebbe stato così bello, sono stata male perchè l’empatia è un altro mio sogno”.

