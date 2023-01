Serena Grandi, b&b l’accusa: “Andò via senza pagare”/ Il Tribunale l’assolve

Serena Grandi al centro del caso sul processo per insolvenza fraudolenta: che succede all’ex Grande Fratello vip?

Serena Grandi torna al centro del Gossip, per quanto stabilitosi al termine del processo a suo carico, che l’ha vista subire una grave accusa da parte di un b&b di lusso. Ha appassionato i telespettatori di Canale 5, prendendo parte al Grande Fratello vip 2, concorrendo nel gioco della Casa più spiata d’Italia insieme a giovani volti della TV come i protagonisti di Uomini e donne Luca Onestini e Giulia De Lellis, e intanto, Serena Grandi viene assolta dall’accusa lanciatale dal bed&breakfast arietino in seguito ad un weekend extra lusso risalente al 2018, per cui lei era tacciata di non aver saldato il conto e in aggiunta di aver arrecato danni alla struttura di ristorazione da parte della società di gestione della stessa . Mandata a processo con il capo di imputazione a suo carico, l’attrice 64enne e protagonista del film premio Oscar La grande bellezza ha dovuto rispondere di insolvenza fraudolenta.

Serena Grandi é assolta dall’accusa, la sentenza del Tribunale di Arezzo

Nella struttura facente capo all’accusa, l’attrice ed ex Grande Fratello vip si era recata insieme al compagno arietino di allora, così come riprende testualmente Il Corriere di Arezzo dando poi notizia dell’assoluzione di Serena Grandi, dichiarata innocente.

«Il fatto non sussiste» é in sintesi quanto enuncia la sentenza che chiude il processo con la società a gestione del resort parte civile, che chiedeva i danni a carico di Serena Grandi, stabilita dal giudice Antonio Dami. All’udienza finale così come in quelle precedenti, inoltre, Serena Grandi non ha presenziato. Saranno le motivazioni, la cui deposizione é prevista nelle prossime

settimane, a spiegare come mai non siano emerse le prove di quanto denunciato dalb&b aretino ai danni dell’ex protagonista vip del Grande Fratello vip 2.

