Serena Grandi “ci prova” con Salvini/ “Voglio entrare in politica con la Lega”

Serena Grandi ci “prova” con Matteo Salvini. No, non è una notizia di gossip quella che vi stiamo raccontando, ma un approccio di altro tipo sì. L’ex regina della commedia sexy ha infatti chiamato in causa il leader di quello che ad oggi è il primo partito italiano, la Lega, per proporre la sua candidatura. Intervistata dall’AdnKronos, Serena Grandi ha dichiarato: “Entrare in politica? Perché no! Sicuramente con la Lega. Anzi faccio un appello a Salvini“. La donna che fece sognare milioni di italiani tra gli anni Ottanta e Novanta, oggi 61enne, sembra avere le idee chiare anche sui temi di cui vorrebbe occuparsi in una ipotetica carriera in politica: “Vorrei occuparmi di politiche sociali, soprattutto in difesa delle donne“. Una Serena Grandi davvero in prima linea…

SERENA GRANDI “CI PROVA” CON SALVINI

Nella stessa intervista concessa all’AdnKronos, da bolognese residente a Rimini ha detto la sua anche sulle prossime elezioni in Emilia-Romagna. Nessun dubbio per lei, coerentemente con i suoi propositi da leghista, nel sostenere Lucia Borgonzoni: “Credo nella Borgonzoni, credo nelle donne. Secondo me ce la faremo mentre Bonaccini no! Con l’attuale amministrazione le cose non vanno assolutamente bene, c’è bisogno di un cambiamento“. Dalle sue dichiarazioni si evince inoltre la volontà di impegnarsi, oltre che in favore delle donne, per sostenere il mondo dello spettacolo: “Purtroppo l’Italia non ha soldi per il cinema e il teatro. Sono molto fiera di Preludio, un cortometraggio contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini. Inoltre sto allestendo un blog che si chiama ‘Scarpe rosse insieme cambieremo le leggi’ che tratta argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne. Quello di cui vorrei occuparmi infatti è di politiche sociali“. Serena Grandi chiama, Salvini risponde?

© RIPRODUZIONE RISERVATA