Serena Grandi lascia Rimini per il nuovo fidanzato?/ “Pronta a trasferirsi a Milano”

Serena Grandi innamorata e pronta a trasferirsi? Scoppia il gossip sull’attrice, premio Oscar per il film La Grande Bellezza, che pare sia pronta a lasciare la sua amata Rimini solo per raggiungere l’uomo di cui si è innamorata. A lanciare il gossip è il giornalista Francesco Fredella che su liberoquotidiano.it scrive: “Un’indiscrezione arriva alle nostre orecchie: Serena Grandi sarebbe pronta a lasciare Rimini, perché avrebbe un fidanzato a Milano.” Sarebbe stata una fonte segreta a rivelare la confessione arrivata direttamente dalla nota attrice. “Mi trasferisco a Milano per lavoro” avrebbe dichiarato la Grandi che, a quanto pare, avrebbe già iniziato a cercare casa. C’è infatti da ricordare che a Milano c’è già qualcuno che lei ama tanto: suo figlio Edoardo Ercole.

Serena Grandi e il ritorno di Tv: “Mi sei mancata…”

Serena Grandi dunque è pronta a lasciare Rimini per trasferirsi a Milano ma in una casa tutta sua, dunque, non per vivere assieme al figlio Edoardo. Una casa che, dunque, potrebbe condividere con il presunto nuovo fidanzato di cui, però, al momento si sa ben poco. Proprio di recente Serena Grandi è tornata in Tv, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Un ritorno molto gradito per il pubblico ma anche per l’attrice che ha manifestato su Instagram la sua gioia con un post dalla ben nota “cabina rossa” del programma della D’Urso, scrivendo: “Quanto mi sei mancata mia adoratissima #cabinarossa”.

