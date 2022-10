Serena Grandi “Sto facendo la chemio in pillole”/ “Mio figlio gay ha subìto bullismo”

Serena Grandi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre 2022. L’attrice ha rivelato che, ad oggi, “non mi piaccio più di tanto, mi piace quello che faccio. Ho tolto tutti gli specchi da casa per non vedermi. Oggi scrivo tanto e sono felice di questo. Mi annoio molto con me stessa e sono pigra, non farei mai niente. Mi invento passeggiate lunghe sul lago, mi circondo di cani e pappagalli. Io ne ho uno brasiliano, di nome Luisita, che mi manda i baci e mi dice ‘amore’, Meglio avere un pappagallo in casa che un uomo, anche se aspetto il principe azzurro col cavallo bianco, devo dire la verità!”.

In merito all’omosessualità di suo figlio, Edoardo Ercole, Serena Grandi ha spiegato: “Ho fatto coming out per lui e abbiamo sdoganato una cosa molto importante per quanto riguarda i messaggi che si devono dare alla società. Molte madri e molti padri hanno cacciato di casa i loro figli per via del loro orientamento sessuale. Io, invece, nonostante all’inizio abbia pianto e sia andata in analisi, sono contenta, perché lui è felice. Lui non aveva il coraggio di dire di essere omosessuale. Ha subìto bullismo a scuola per questo”.

SERENA GRANDI: “DROGA? DETESTO LE POLVERI!”

Quando Serena Grandi stava a casa agli arresti domiciliari per la questione legale legata alla droga, per i quali è poi stata risarcita, era in compagnia di sua madre e suo figlio: “Non mi ero accorta della gogna mediatica che c’era nei miei confronti, avevo un avvocato che tutti i giorni veniva da me. La polizia è venuta, ha fatto una perquisizione e non ha trovato nulla. Detesto le polveri, io sono quella che detesta la cocaina e tutto quello che è polvere”.

Colpita in passato da un brutto male, Serena Grandi ha invitato tutte le persone all’ascolto a non allontanarsi dalla prevenzione, per poi rivelare di essere ancora in cura: “Sto facendo una terapia molto forte da cinque anni, una chemio in pillole”.

