Serena, Monica, Giorgio e Francisco: figli Francesco Rutelli/ “Ci hanno insegnato…”

Serena, Monica, Giorgio e Francisco, chi sono i figli di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Si chiamano Serena, Monica, Giorgio e Francisco i quattro figli di Francesco Rutelli, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 27 maggio, e Barbara Palombelli. Giorgio, il primogenito, è nato nel 1982 ed è il figlio naturale della coppia che ha poi scelto di adottare Francisco nel 1993 e dal 2000 Serena e Monica. Una grande famiglia quella di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli che hanno deciso di donare amore ai quattro figli che, oggi, li hanno resi dei genitori e dei nonni felici.

Barbara Palombelli, moglie Francesco Rutelli/ "Scegliamo di stare insieme ogni..."

“Non abbiamo avuto mai però un ripensamento. Abbiamo preso questa decisione con convinzione e giorno dopo giorno ne abbiamo compreso il valore”, ha detto Francesco Rutelli in un’intervista rilasciata a Verissimo Story a maggio 2022.

Serena, Monica, Giorgio e Francisco: cosa hanno insegnato a papà Francesco Rutelli e mamma Barbara Palombelli

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno dato amore, educazione e tutto ciò che serve per diventare uomini e donne ai quattro figli. Con Serena, Monica, Giorgio e Francisco sono riusciti ad instaurare un rapporto splendido ricevendo da ciascuno di loro un insegnamento. “ll primo figlio adottato siamo andati in Equador. È stata e rimane una scelta difficile per ogni bambino che abbiamo adottato, non è facile adottare un bambino che ha una storia pregressa importante… Ci hanno insegnato tanto, ognuno di loro”, dichiarò a Verissimo Rutelli nel 2021.

Francesco Rutelli/ "Roma è di tutti, mio luogo del cuore? Dove mamma rischiò la vita"

Oggi, Francesco Rutelli e la moglie Barbara Palombelli sono anche nonni di Carlo Stefano e Bryan. «Carlo Stefano mi sembra già a suo agio davanti alla macchina fotografica, ma anche Bryan è un tipetto… “Rimorchia” le bambine, mi renderà bisnonna presto (ride)», dichiarava la Palombelli nel 2018 a Tv Sorrisi e Canzoni.

LEGGI ANCHE:

Barbara Palombelli, moglie di Francesco Rutelli/ "Sembrava una storia occasionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA