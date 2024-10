Quarantacinque anni d’amore e non sentirli. Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, a quanto pare, non sentono il peso del tempo e la loro relazione prosegue a gonfie vele. La conduttrice e il marito sono una coppia assodata, ma ciononostante amano mettersi ancora in discussione e non dare mai nulla per scontato all’interno della relazione. In una intervista rilasciata non molto tempo fa dall’ex politico e volto dell’Ulivo sulle pagine de la Repubblica, la storia con Barbara è sempre proseguita liscia, senza storie o storielle di gossip.

“Da questo punto di vista qua la nostra vita è noiosa… quarantaquattro anni insieme sono davvero tanti”, ha detto Francesco Rutelli. Con la moglie ne hanno passate tante, ma ancora oggi dopo quasi cinquant’anni l’uno al fianco dell’altro hanno ancora voglia di guardare al futuro. “Tra di noi dura perché siamo liberi di stare insieme o di lasciarci ogni giorno”, ha confidato l’ex politico nel corso dell’intervista.

Francesco Rutelli e il ricordo del matrimonio con Barbara Palombelli: “Subito dopo averla sposata…”

Per il marito di Barbara, dunque, il segreto del loro amore sta tutto “nell’alchimia che funziona, e si rinnova”. La loro relazione, secondo la ricostruzione nostalgia di Rutelli, cominciò per puro caso, grazie ad un amico comune che li presentò al termine di un comizio. “Sceso dal palco, camminammo per le viuzze dietro il Pantheon e, devo dire, mi piacque subito. Ci siamo dati un mezzo bacio in via della Palombella”, ha ricordato Francesco.

Da lì l’inizio di una grande storia d’amore, con il matrimonio arrivato solo tre anno dopo: “Ci sposammo in Campidoglio, con quattro familiari come invitati ed un pancione di nove mesi a farci compagnia. Dopo la cerimonia andai all’Olimpico a vedere la partita”, ha ricordato divertito Rutelli, innamorato di sua moglie Barbara come della sua Lazio.