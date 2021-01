SERENA ROSSI/ Direttore Coletta la promuove: “Volto giusto per Rai1”

C’è anche Serena Rossi, tra gli ospiti dei Soliti Ignoti – Il ritorno – Speciale Lotteria Italia, il game show di Rai1 in onda oggi eccezionalmente in prima serata per annunciare i vincitori della Lotteria Italia 2020. Amadeus, il conduttore, ha scelto lei come una delle ‘madrine’ dell’evento televisivo più atteso da chi sogna una vincita plurimilionaria; proprio lei, che sta vivendo un periodo realmente ‘d’oro’ per quanto riguarda la sua vita artistica, visto il suo talento e la sua versatilità che la rendono attrice e cantante insieme e – come tale – desideratissima da ambedue i mondi (del cinema e della musica). Nello specifico, in un’intervista del 23 dicembre al Corriere della Sera, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha dichiarato di volerle affidare addirittura le chiavi del prime time della rete, privilegio che fino a ora era stato concesso solo a Clerici, Conti, Carlucci e a pochi altri. “Oggi il mio compito primario va in questo senso, dobbiamo dare spazio a nuovi volti”, precisa il direttore. Che cita direttamente Serena, annunciando il suo prossimo impegno: “Dopo Sanremo faremo La canzone segreta con Serena Rossi, che sa cantare, sa tenere il mood familiare, ha il codice giusto per Rai1. Serena rappresenta l’inizio di questo lavoro, ma ho già in mente altri volti nuovi”.

Serena Rossi sui social

In attesa di inaugurare la sua seconda esperienza da conduttrice sulla prima rete Rai (si era già cimentata nel 2017 in Celebration, al fianco di Neri Marcorè), Serena Rossi si gode la vita da mamma del piccolo Diego, figlio nato dalla sua relazione con l’ex collega di Un posto al sole Davide Devenuto. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram riguarda proprio lui, Diego – così chiamato in onore del compianto Maradona – che compare in una foto steso sul tappeto a pancia in giù. “Ahah, l’avete steso”, commenta ironicamente l’amico cuoco Beniamino Baleotti. “Quanti tortellini si sarà sconfinato per fare quella fine lì?”. Più in basso anche il commento della cantante Noemi, che si limita all’emoticon di una risata e tre cuoricini.

L’ultima iniziativa benefica di Serena Rossi

Nel periodo delle feste, Serena Rossi ha preso parte a diverse iniziative benefiche come Telethon e Spesa Sospesa, raccolta di donazioni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a favore di persone bisognose. Nell’annunciare quest’ultima iniziativa, la Rossi ha spiegato: “Si avvicina un Natale particolare in cui sarà difficile ritrovarsi con le famiglie. Per questo motivo abbiamo organizzato una tombola solidale in streaming con tutti gli italiani che vivono all’estero e non potranno trascorrere questi giorni magici insieme ai propri cari. Il montepremi, offerto da @mammapack e @pastagarofalo, sarà devoluto interamente a @spesa_sospesa_official. L’evento, in diretta da casa nostra, sarà trasmesso sui nostri canali Facebook. (…) Non vediamo l’ora di giocare e sentirci tutti più vicini”. Una bella idea, che dimostra ancora una volta quanto Serena Rossi sia attenta ai temi sociali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA