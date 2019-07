Serena Rossi e Davide Devenuto/ Baci e coccole al mare: nozze entro l’anno?

Serena Rossi e Davide Devenuto sempre più felici e innamorati. I due attori, già genitori del piccolo Diego, si stanno godendo il mare e il sole di Taormina dove Serena ha partecipato al Taormina Film Festival dove è stata insignita del Nastro Speciale per l’interpretazione di Mia Martina nella fiction Rai Io sono Mia. Nello splendido mare siciliano, Serena Rossi e Davide Devenuto si abbracciano e si scambiano baci e coccole come due fidanzatini (cliccate qui per vedere le foto). Dopo 11 anni d’amore e un figlio, Diego, il grande amore di entrambi, la coppia si ascia andare ancora ala passione. Nei progetti dea coppia c’è anche i matrimonio. dopo a proposta fatta in diretta da Davide, però, a data non è stata ancora fissata. I due pronunceranno il fatidico sì entro l’anno?

Serena Rossi e Davide Devenuto: la pazzia d’amore dell’attrice

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al sole. Un amore importante e che, con gli anni, li ha uniti sempre di più fino a formare una famiglia. Proprio per Davide, Serena Rossi ha dichiarato di aver fatto una vera pazzia d’amore. “A 23 anni ho preso da sola, per la prima volta, un volo intercontinentale per raggiungere Davide (Devenuto, il suo compagno e papà di Diego, conosciuto sul set di Un posto al sole, con cui fa coppia da nove anni, ndr.). Ci stavamo frequentando da poco e lui era a New York per lavoro così gli ho fatto una sorpresa, sentivo che agli inizi c’era bisogno di questo gesto. E il mio istinto aveva ragione, ne valeva la pena e oggi siamo una famiglia”, ha dichiarato a Io Donna. La prossima pazzia sarà pronunciare il fatidico sì?

