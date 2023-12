Serena Rossi “Lontana dalla tv? Ho rallentato il ritmo”/ “Volevo godermi la mia famiglia”

Serena Rossi torna in tv dopo un periodo di pausa. L’attrice è stata ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera“, dove ha raccontato la sua scelta di fermarsi, seppur non del tutto. «Non vengo in tv da un sacco di tempo, sono un po’ emozionata, mi fa strano. Come sono stata? Nene quest’anno. Ho un po’ rallentato il ritmo, venivo da anni in cui facevo tante cose in contemporanea, una corsa contro il tempo».

Serena Rossi: "Presto al lavoro per Mina Settembre 3"/ "Ai figli bisogna dare ali e radici"

Quindi, Serena Rossi ha preso questa decisione per godersi di più la sua famiglia (è sposata col collega Davide Devenuto), cosa che non riusciva a fare pienamente a causa dei suoi impegni lavorativi. «Mi sono goduta la mia famiglia, sono stata di più a casa e ho lavorato meno». Ora invece sta girando un film con la regia di Cristina Comencini, tratto da Il treno dei bambini. Invece deve ancora cominciare a girare la nuova stagione di Mina Settembre. «Ho spalmato le cose in un anno, ora il ritmo sta aumentando».

SERENA ROSSI E IL SUO RAPPORTO CON BELLEZZA E SOGNI

Serena Rossi parla anche del rapporto con la sua bellezza. «Ognuno è meravigliosamente unico, io sono cambiata da quando ho iniziato. Il mio corpo è cambiato e lo accetto. A volte mi piaccio di più, altre volte meno. Quello che c’è dentro è molto più importante», spiega l’attrice a “Da noi… a ruota libera“. «La bellezza per me è unicità, chi è bello dentro lo è davvero. Cerco di insegnarlo a mio figlio, ma non è facile, perché questa società ti porta all’omologazione, quindi è difficile restare se stessi e autentici. Ma è tutto vuoto se ci pensi».

Riguardo un sogno attuale, Serena Rossi confessa: «Ho paura di essere ingrata, perché ho già tanto. Ecco, il mio sogno è continuare così». Ma ha anche parlato dell’esperienza a Tale e Quale Show, che risale a dieci anni fa: «Ho imparato un sacco, conosciuto persone con cui lavoro ancora. Mi hanno dato tanta fiducia. Secondo me ho vinto perché riuscivo a restituire una suggestione, una sensazione, un ricordo, perché l’esecuzione non era perfetta».











