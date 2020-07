Serena Rossi/ Una breve vacanza dopo la fine del lockdown

Serena Rossi ha approfittato del periodo di allenamento delle misure di sicurezza per concedersi una breve vacanza. Nei giorni scorsi è andata a Giovinazzo e ha condiviso i momenti di felicità e spensieratezza tramite le Stories di Instagram. L’attrice e il marito Davide Devenuto hanno scelto così di approfittare delle prime giornate di caldo per fare il bagno nel mare di Porto Cesareo e allontanarsi dal caos cittadino. “Rigenerarsi. Grazie Salento”, ha scritto in un post, “tra un po’ si torna… tante belle cose in arrivo”. Oggi, venerdì 3 luglio 2020, Serena Rossi sarà una delle protagoniste di Top Dieci, in squadra coni Vesuviani. L’artista però parla nei suoi post di progetti, al plurale, dando modo ai fan di sperare che presto possa tornare sulla cresta dell’onda con altri lavori per la tv. “Grata per questi giorni preziosi in vacanza con la mia famiglia e carica per le avventure che mi aspettano”, ha scritto pochi giorni fa. Nelle foto, con un costume rosso fuoco e l’abbronzatura già evidente, Serena si concede persino una doccia prima di entrare in piscina. Clicca qui per guardare le foto di Serena Rossi.

Serena Rossi, il ritorno sul set

Serena Rossi è pronta per tornare sul set: lo svela nelle ultime Stories di Instagram, dove la troviamo alle prese con trucco e parrucco. Le risate non mancano per l’attrice, evidentemente entusiasta di poter rimettere in moto la macchina lavorativa. “Non lavoro dal 9 marzo“, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “da quando sono state bloccate le riprese di un’altra serie, Mina Settembre. In realtà, quindi, sono rimasta a casa, con la mia famiglia, rispettando precisamente tutte le direttive”. Intanto l’attrice si è data da fare con i tanti progetti solidali che ha voluto sostenere con il proprio volto. Fra questi SpesaSospesa, il progetto che ha raccolto le startup simili per segnalare sul territorio alcuni punti critici e donare una speranza alimentare alle famiglie più bisognose. Anche se lontana dalle telecamere, la Rossi è ritornata in tv di recente conla replica di Io sono Mia, in cui interpreta il ruolo di Mia Martini. “Ed è stato realmente, per la seconda volta, un successo”, ha sottolineato, “con grande riscontro di pubblico e, anche qui, con tanta gente che ha scritto per farmi i complimenti. Siamo di nuovo nella top 20 di iTunes e in radio le canzoni di Mia Martini vanno per la maggiore. Una grande soddisfazione”. Nel futuro della Rossi invece si parla di tre pellicole, da Diabolik dei Manetti Bross a Sei tornato di Stefano Mordini, dove reciterà al fianco di Valeria Golino e Stefano Accorsi, passando dal film La tristezza ha il sonno leggero di Marco Mario de Notaris, con Stefania Sandrelli.

Foto, “grata per questi giorni di vacanza”





