Serena Rossi/ Video, la voce di Frozen che da i brividi (Telethon)

Serena Rossi, attrice e cantante, partecipa anche quest’anno all’edizione della Festa di Natale Rai 1 in onda nella Una serata per Telethon. L’artista italiana è invitata come Ambasciatrice di Missione di Telethon insieme anche a Massimiliano Rosolino, Francesco Pannofino, Achille Lauro e tanti altri personaggi dello spettacolo e dello sport italiano. Chiaramente l’attrice italiana è la storica interprete di Carmen Catalano di “Un posto al sole”. Di recente però i suoi impegni sono anche tanti altri. Oggi è alla ribalta essendo una delle voci italiane del doppiaggio di Frozen 2, il film Disney che ha travolto un’intera generazione di adulti e bambini con le sue musiche e la sua trama fresca e innovativa sotto molti punti di vista. Serena Rossi e Serena Autieri interpretano rispettivamente Elsa e Anna, le due sorelle protagoniste di Frozen 2. In diretta al programma Verissimo a pochi giorni dall’uscita del cartone in tutte le sale italiane durante la puntata del 30 novembre Serena Rossi ha raccontato a Silvia Toffanin l’esperienza di fare il primo provino per il doppiaggio insieme a Serena Autieri con la Disney e di come si sia accorta con l’andare del tempo di quanto il progetto fosse importantissimo per i più piccoli. Per l’occasione si esibisce in due canzoni di Frozen, All’alba sorgerò e Facciamo un pupazzo insieme.

Serena Rossi, la confessione a Una storia da cantare

Il 23 novembre Serena Rossi è confessata durante una trasmissione di Rai Uno, Una storia da cantare, dedicata interamente al talento di Lucio Dalla. Per lei è stato un primo ritorno sulle scene di Rai Uno dopo la partecipazione a Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. La Rossi racconta di come sia più volte scoppiata in lacrime pensando a quanto fosse realmente fortunata di ricoprire ancora una volta i panni della principessa Anna. Parlando della trama del film, focalizzata sull’amore, è uscito fuori l’argomento del rapporto di Serena Rossi con il suo compagno, Davide Devenuto, nel corso di un’intervista al quotidiano Nuovo. La Rossi ha dichiarato di desiderare profondamente un altro figlio, dopo avere avuto il primogenito Diego. Quanto al matrimonio con il compagno l’attrice si è detta più titubante anche dopo la proposta di matrimonio in diretta su Domenica In. Serena Rossi pensa che prima o poi succederà ma per lei non c’è alcuna fretta. Quanto ai nuovi progetti lavorativi l’attrice ha annunciato che sarà nel cast di un eccellente film di Giampaolo Morelli, Sette ore per farti innamorare. Inoltre, sarà anche in Diabolik dei Manetti Bros ed in La tristezza ha il sonno leggero con la straordinaria Stefania Sandrelli.





