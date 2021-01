Serena Rutelli, figlia Francesco e Barbara Palombelli/ “Salvata da violenze e botte”

Serena Rutelli è sicuramente la figlia più famosa della coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La bella morettina è stata adottata ormai più di 20 anni dalla coppia ed è diventata famosa grazie a Barbara d’Urso che l’ha voluta al suo Grande Fratello con il benestare della madre che, dopo qualche perplessità, ha detto sì a questa sua avventura. E’ stato in quel momento che è venuta a galla la verità sulla sua vita non solo quella vissuta al fianco dei suoi nuovi genitori che, per guarire le sue ferite hanno deciso di andare tutti in terapia e trovare insieme la via di uscita ad un incubo che ha riguardato lei e sua sorella, ma anche quella che ha segnato la sua infanzia. Lei stessa ha parlato del suo vero padre, di quell’uomo che picchiava lei e sua sorella fino a farle saltare addirittura i denti, una violenza che non dimentica ma che, sicuramente, adesso non ha più il peso di un tempo.

Serena Rutelli, figlia Francesco e Barbara Palombelli, un passato di violenze

Lo stesso psicologo che gestisce Serena Rutelli ha dato il suo ok alla sua partecipazione al Grande Fratello ed è stato allora che la giovane ha sottolineato il fatto che la madre le ha salvato la vita e gliene sarà sempre grata. Il loro rapporto è unico e di certo va ben oltre il fatto che nelle loro vene non scorre lo stesso sangue: “Lei mi ha dato la prima carezza. Mio padre era violento come persona. Se aveva avuto una giornata storta se la prendeva con me, anche perché mia sorella Monica era più piccola e io cercavo anche di proteggerla. Lui scaricava tutta la sua rabbia su di me”. Adesso ha chiuso con il passato, questo è certo.



