Serena, scuse alla figlia Francesca/ “Non vivo più senza te!” (C’è posta per te)

Serena è la protagonista dell’ultima storia di questa nuova puntata di C’è Posta per te accompagnata da sua figlia Rita. La donna chiede l’aiuto di Maria De Filippi per ricucire il rapporto con sua figlia Francesca. “Per Rita e Desiree sono una buona madre, invece per l’altra mia figlia Francesca non è così perché è convinta che io l’abbia abbandonata per un altro uomo”, racconta la donna. Prima di trovare il suo attuale compagno, Serena era legata al padre delle sue tre figlie. Dal 2008, dopo che il marito per un incidente lascia il lavoro, il loro matrimonio inizia ad andare a rotoli, fino al 2014 che arriva alla rottura definitiva. Qualche tempo dopo, su internet, inizia a chattare con un uomo del quale si innamora. Lo dice allora alle sue figlie ma reagiscono male, Francesca peggio di tutte.

Serena piange per la figlia Francesca a C’è posta per te: “Perdonami!”

Francesca si è allontanata da sua madre e dalla famiglia da qualche anno. Vive a Londra ma ha accettato l’incito a C’e Posta per te. Apre la busta e sua madre, in lacrime, prende parola: “Non ce la faccio più Francesca, credimi. – esordisce – Lo so che ti ho fatto del male ma io ti amo più della mia vita. Non vivo più, io sopravvivo. Ti prego abbatti questo muro di Berlino, non ti darò fastidio. Però ti prego basta!” La donna è in lacrime, Francesca è evidentemente toccata dall’intervento di sua madre ma ammette di essere molto arrabbiata con lei. Riuscirà a perdonarla? La famiglia si riunirà?

