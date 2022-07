Sergey Brin, Elon Musk ha avuto flirt con la moglie Nicole Shanahan?/ “Tutto falso, ancora amici”

Elon Musk, breve flirt con la moglie di Sergey Brin, co-fondatore di Google

Elon Musk e la moglie del co-fondatore di Google, Sergey Brin, nonché amico del ‘padre’ di Tesla avrebbero avuto una relazione. E così termine l’amicizia tra i due ricchi imprenditori. Il flirt, secondo le indiscrezioni riprese da Il Messaggero, sarebbe avvenuto lo scorso autunno e sarebbe stato particolarmente breve. Nonostante questo avrebbe portato ad un sonoro divorzio ed alla fine di una lunga amicizia tra i due colossi della Silicon Valley. A quanto pare, le scuse sentite di Musk non sarebbero state sufficienti ad evitare il peggio.

Dopo lo scontro tra Elon Musk e Twitter, i riflettori sull’imprenditore e patron di Tesla non accennano a spegnersi. In realtà quest’ultima notizia non sarebbe neanche la sola riguardante Musk che nell’ultimo periodo è stato spesso al centro del gossip e non solo per via delle accuse di presunte molestie da parte di una hostess della sua SpaceX. Non è tutto: sarebbe emerso che lo scorso anno sarebbero nati due bimbi, suoi presunti figli avuti da una manager di Neuralink, un’altra sua società. Inoltre uno dei suoi 10 figli ufficiali lo avrebbe ripudiato pubblicamente.

Elon Musk la causa del divorzio tra Sergey Brin e la moglie? Lui smentisce tutto

Adesso, dunque, emerge un nuovo gossip scottante sul conto di Elon Musk. Sergey Brin e la moglie Nicole avrebbero chiesto il divorzio lo scorso gennaio, ufficialmente per “differenze irriconciliabili”. Secondo il Wall Street Journal le carte del divorzio sarebbero già state depositate in tribunale poche settimane dopo la scoperta del co-fondatore di Google del tradimento della moglie con uno dei suoi migliori amici. Il presunto tradimento si sarebbe consumato a Miami durante la settimana espositiva dell’Art Basel, lo scorso dicembre, quando la coppia era già separata ma viveva ancora insieme. Elon Musk invece si era lasciato con la fidanzata , la cantante Grimes.

All’inizio di quest’anno durante una festa Elon Musk ha incontrato l’amico scusandosi e supplicandolo di perdonarlo ma non ci sarebbe stato niente da fare. La loro era un’amicizia solida. Basti pensare che nel 2008 durante una crisi finanziaria, Sergey Brin staccò un assegno da 500mila dollari per aiutare l’amico Elon che ricambiò regalandogli uno dei primi suv elettrici. Adesso però il tradimento con la moglie ha portato Brin a non poter fare alcun passo indietro. Ed a proposito del divorzio, la moglie Shanahan avrebbe chiesto un miliardo di dollari, incontrando però l’opposizione dell’ex marito. Arriva intanto la smentita di Elon Musk in merito alla presunta relazione avuta con la moglie dell’ex amico. Su Twitter ha definito l’indiscrezione “totalmente falsa”. E soprattutto ha affermato di essere ancora amico di Brin con il quale ieri erano a una festa insieme. Ho incontrato Nicole due volte in questi tre anni e sempre con altre persone intorno. Non c’è stato nulla di romantico”, ha aggiunto.











