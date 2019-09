Sergio Arcuri e Valentina: bebè in arrivo/ “Si chiamerà Nicole, Manuela è contenta”

Sergio Arcuri, fratello di Manuela, è stato ospite di Storie Italiane assieme alla propria compagna Valentina. I due aspettano un bebè, e ormai ci siamo: “Manca un mese, stiamo facendo un corso pre parto, anche perché la assisterò in sala operatoria – dice Sergio – dovrei tagliare il cordone ombelicale ma non so se riuscirò a farlo. Spero di reggere ma molti miei amici mi hanno detto che non è così semplice. La cosa certa è che voglio stare con lei, per forza”. Sergio e Valentina sono assieme da quasi tre anni, non tantissimo, “Sono molto emozionata – parla la ragazza – rivedere queste foto (quelle che passano in studio sulla gravidanza ndr), mi regala tante, tante emozioni”. Dopo la messa in onda di un filmato, Valentina ha chiesto un bicchiere d’acqua perché non si sentiva troppo bene, normale del resto vista la scadenza così imminente.

SERGIO ARCURI E VALENTINA PRESTO GENITORI

L’ormai neo-mamma è uscita quindi dagli studi per poi riprendersi subito “Sta bene sta bene”, conferma Sergio. “Cosa mi preoccupa del nuovo arrivo? Fondamentalmente nulla, ma senti comunque la responsabilità di una nuova vita. Sarà una femmina, si chiamerà Nicole, abbiamo scelto questo nome che ci è piaciuto fin da subito anche per via di alcune coincidenze che ci hanno fatto rafforzare che sia il nome giusto. Manuela è contentissima così come mia mamma ma il più contento è il mio nipotino che non vede l’ora della sua cuginetta”. Prende poi la parola Valentna: “Manu è emozionatissima, mi da tanti supporti, tanti consigli, non vede l’ora, Ci chiedeva fin da subito quando faremo un bimbo. La mia suocera è una donna meravigliosa, la adoro, è un’amica e quando litigo con Sergio è sempre dalla mia parte e sono felicissima. Forse anche lei ha una figlia e si metterà nei miei panni”. E dopo il figlio, il matrimonio: “Noi dovevamo sposarci quest’anno, gliel’ho chiesto a Las Vegas su una gondola, è stata una cosa spettacolare molto americana, poi è arrivata la piccolina…”. La notizia della gravidanza invece è andata così: “Non pensavamo che fosse incinta, mi ha svegliato la mattina presto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA