Sergio Assisi, concorrente Grande Fratello VIP 7?/ Colpo di Signorini, dopo Elisa di Rivombrosa al Realty

Si allarga il cerchio dei concorrenti ufficiali e ufficiosi del GF vip 7, la nuova edizione del Grande Fratello vip in partenza su Canale 5 in prima serata il 19 settembre, con l’ingaggio di Sergio Assisi come anticipato da Oggi magazine da Dandolo! Ebbene sì dopo gli ormai ufficializzati primi 3 concorrenti, Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, si dovrebbe aggiungere Sergio Assisi, alla compagine dei vipponi che animeranno il gioco della Casa più spiata d’Italia, che é condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione speciale delle opinioniste a bordo campo, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Chi è Sergio Assisi? Non solo “Elisa di Rivombrosa”…

Sergio Assisi, 50 anni, quindi, si prepara a fare il salto di qualità dalle fiction al reality show. Attore e interprete di fiction di successo, quali Elisa di Rivombrosa 2, Capri 1 e 2, Il commissario Nardone, Purché finisca bene e L’allieva 3, il napoletano ha un background di grandi esperienze alle spalle, per ciò che concerne il piccolo schermo, e non solo. Sergio Assisi si é anche imposto come attore brillante al cinema, nei ruoli interpretati in Ferdinando e Carolina di Lina Wertmüller, in Guardiani delle nuvole di Luciano Odorisio, in Ultima fermata di Giambattista Assanti, in Fratelli unici di Alessio Maria Federici e in A Napoli non piove mai, pellicola filmografica che ha diretto lui stesso diretto. Ma non é tutto.

Oltre al ruolo di attore, interprete e regista, inoltre Sergio Assisi si é fatto le ossa anche nell’intrattenimento TV coprendo diversi ruoli di protagonista da showman di talent e altri format. Nel 2012 il quarto concorrente ufficioso (manca la conferma dell’ingaggio da parte dei profili social del Grande Fratello vip e Mediaset) del Grande Fratello vip 7 ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle, nello stesso anno è anche stato giurato di Miss Italia. Nel 2016 si improvvisava imitatore a Tale e quale show e nel 2018, in qualità di conduttore, debuttava a Prima Festival. Nel 2021 è stato nuovamente promosso in TV da Milly Carlucci, conduttrice di Ballando, nel cast de Il cantante mascherato. E ora, come anticipato da Oggi magazine, pare sia giunto per Sergio Assisi il momento dell’ingresso al Grande Fratello vip 7!

