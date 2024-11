Chi è la mamma di Sergio Assisi, morta quando l’attore aveva 28 anni

Uno dei momenti più drammatici e dolorosi per Sergio Assisi è stato la morte della sua mamma. Sono passati molti anni da quando la donna è venuta a mancare, ma ancora oggi il dolore nel celebre attore napoletano è presente e forte. Lo ha d’altronde raccontato in un’intervista rilasciata, poco tempo fa, al settimanale Oggi. Parlando proprio di momenti bui affrontati in passato, e di come, invece, riesce ad affrontarli oggi con una diversa maturità, Assisi ha ricordato il dolore per la morte della sua mamma.

“Vent’anni fa, in realtà, ci sono stati periodi in cui non sono uscito di casa per uno-due mesi. Oggi mi lascio attraversare dai pensieri brutti, non li alimento e passano da soli.” ha esordito. Poi ha confessato: “Se nella vita ho sofferto molto? A 28 anni, quando ho perso mamma, ho avuto un altro periodo buio. Ho provato un dolore che credevo di morire.” È stato per Sergio Assisi uno dei periodo più complessi della sua vita, ma con l’aiuto degli affetti e l’impegno nel lavoro, l’attore è riuscito ad andare avanti.

