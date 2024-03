Sergio Bernal Alonso ha una fidanzata? Chi è il ballerino spagnolo “re del flamenco”/ Carriera e amore

Sergio Bernal Alonso, chi è il ballerino “re del flamenco”: la carriera

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio, giovedì 14 marzo 2024, con una nuova puntata de La volta buona su Rai 1. Tra i numerosi ospiti che si racconteranno nel suo salotto ci sarà spazio anche per Sergio Bernal Alonso, considerato il “re del flamenco”. Il ballerino è una giovane stella della danza non solo in Spagna, suo Paese d’origine, ma anche a livello internazionale. Nato a Madrid, classe 1990, sin da bambino si è avvicinato al mondo del ballo prendendo parte ad un corso di flamenco assieme al fratello gemello.

Una vera e propria scoperta per lui, che si convinse che il mondo della danza fosse davvero fatto apposta per lui. E così, nel 2002, ha iniziato gli studi di danza accademici presso il Conservatorio Reale di Danza. Nel 2008 è diventato primo ballerino della compagnia di Rafael Aguilar, per poi partecipare negli anni successivi a numerosi festival di danza internazionali. Tra i numerosi traguardi raggiunti, spicca la vittoria nel 2012 del Premio Positano come miglior ballerino dell’anno, per poi diventare, sempre nel 2012, solista del Balletto Nazionale Spagnolo.

Sergio Bernal Alonso ha una fidanzata? La riservata vita privata

La carriera di Sergio Bernal Alonso ha sempre brillato nel corso degli anni, anche quando, nel 2019, ha deciso di lasciare il Balletto Nazionale Spagnolo per formare una sua compagnia, la SB Dance Company. La sua popolarità ha raggiunto anche l’Italia, al punto da essere chiamato da Maria De Filippi come giudice esterno di una puntata della fase pomeridiana di Amici nel gennaio 2023, per poi tornare nell’ottobre 2023 in occasione della nuova edizione del talent.

Ma, oltre alla carriera e ai grandi successi inanellati a livello internazionale, che cosa sappiamo della sua vita privata? Al momento non si hanno informazioni sufficienti sul suo conto, e non si sa se ha una fidanzata. Sul suo profilo Instagram condivide principalmente contenuti legati alla sua attività professionale, dunque non vi sono dettagli aggiuntivi circa la sfera personale.

