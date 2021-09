Sergio Caputo/ Chi è il cantante protagonista ad “Arena 60 70 80”

Sergio Caputo sarà uno dei cantanti ospiti del programma di Amadeus Arena 60 70 80, in onda il 25 settembre su Rai1, due serate evento completamente dedicate alle canzoni che hanno maggiormente segnato gli anni ’60, gli anni ’70 e gli anni ’80. Vediamo ultime notizie e dettagli sul cantante Sergio Caputo, ospite che parteciperà alla trasmissione di Rai1. Sergio Caputo è uno dei cantautori italiani più apprezzati della sua generazione. Nella sua carriera si è mosso tra i generi musicali Swing, jazz e soul. Tra le sue ultime esibizioni, con il collega e amico Francesco Baccini è stato protagonista recentemente di un concerto a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: il loro progetto dal nome The Swing Brothers ha portato in scena i successi dei due cantanti divertendo tutto il pubblico.

Arena '60 '70 '80, 1a puntata/ Diretta e ospiti: il messaggio di Amadeus

Sergio Caputo: una vita privata lontana dai riflettori

Nella sua vita privata, Sergio Caputo non abita in Italia ma bensì in Francia con la moglie, per questo, stando a quanto dichiarato durante una recente intervista non lo si vede spesso in tv. Il cantante non è amante del gossip e con la famiglia conduce una vita lontana dai riflettori. Tra le altre cose, ha detto di non sentire il bisogno di parlare in francese in quanto lui e sua moglie non sono soliti frequentare gente. Il cantautore si esibisce attualmente con un trio, con il quale effettua un excursus musicale attraverso tutti i generi da lui amati.

Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax/ "Un amore enorme, sono rinato"

Chi è Sergio Caputo: carriera e progetti futuri

Sergio Caputo ottiene la sua fama agli inizi degli anni Ottanta grazie al brano Un sabato Italiano, a cui seguono altri successi come Italiani Mambo e il Garbaldi innamorato. Durante la sua carriera ha collaborato con grandi musicisti jazz italiani e internazionali e alla fine degli anni Ottanta per proseguire nel suo percorso si trasferisce in California dove scrive e produce album di estremo interesse.

L’artista Sergio Caputo si esibisce con varie formazioni, come solista, in trio, in quartetto, e con Francesco Baccini. Eclettico e sempre originale i suoi concerti sono sempre ricchi di fascino vista l’attenzione a certe sonorità. Non sono previste date di suoi concerti nel prossimo futuro ma sarà uno dei protagonisti del programma di Amadeus Arena 60 70 80, in onda il 25 settembre su Rai1.

Johnson Righeira/ "Sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA