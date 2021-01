Sergio Di Folco, marito Emanuela Aureli/ Lei: “Non volevo più innamorarmi, invece…”

Emanuela Aureli ospite dell’amico Carlo Conti, compagno di tante avventure televisive, ad “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)“. Nel programma pensato per aiutare una giovane coppia in procinto di sposarsi, l’imitatrice potrà certo raccontare la sua esperienza positiva in fatto di nozze, soprattutto parlando del suo secondo matrimonio, quello con Sergio Di Folco. I due, sposati nel novembre 2015 con il rito civile, si sono uniti anche religiosamente in una cerimonia tenutasi il 29 maggio 2016 a a Roma, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, alla presenza di tanti amici e ospiti vip. Dopo il doppio “sì, lo voglio” pronunciato davanti all’altare, le celebrazioni tra i due sono proseguite al Castello della Spizzichina, nella campagna romana, culmine di una giornata che ha messo il sigillo su un grande amore che ha sorpreso in primis l’amata attrice comica.

Sergio Di Folco, marito Emanuela Aureli

Ospiti entrambi in collegamento video da Caterina Balivo a Vieni da me dopo il primo lockdown da coronavirus, Sergio Di Folco ed Emanuela Aureli si sono confermati una coppia solida: “Sono stato benissimo sempre – ha detto l’uomo, già segretario Generale Sip Polizia e segretario nazionale Uil Sicurezza – sia quando faceva i personaggi che quando era Emanuela. Nella negatività che c’è stata abbiamo riscoperto delle cose positive come la quotidianità e il rapporto con nostro figlio” Giulio, di 5 anni. E dire che il loro amore è arrivato quasi per caso, in maniera del tutto inattesa, come ha dichiarato la stessa Emanuela Aureli a DiPiù: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA