Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista/ “Coppia ben assortita”: nascerà l’amore?

Real Time ha deciso di fare una grande sorpresa ai fan di Matrimonio a prima vista. Così, oggi 22 luglio 2021, va in onda in chiaro la prima puntata della nuova edizione. Nuovi single, dunque, si mettono in gioco, sposando uno sconosciuto nella speranza che sia l’uomo giusto. Tra le nuove coppie troviamo allora Sergio e Jessica. Lui ha 35 anni ed è un uomo che per lavoro ha viaggiato tanto, metendosi spesso in gioco per una crescita personale. Attualmente lavora a Milano come sviluppatore di franchising per un’importante catena di ristorazione. In questi anni, però, non ha mai trovato il grande amore, quello per il quale fare il grande passo: il matrimonio. Nella puntata di Matrimonio a prima vista in onda questa sera su Real Time, Sergio poserà gli occhi per la prima volta su Jessica e non negherà che fare un passo così importante è, in realtà, qualcosa di molto difficile.

Davide Graceffa e Martina Manoni, Matrimonio a prima vista/ Colpo di fulmine?

Jessica e Sergio, coppia di Matrimonio a prima vista: per i fan “ben assortiti”

Anche Jessica è una donna molto impegnata. La 32enne di Milano fa l’imprenditrice e ammette di aver ben poco tempo libero proprio per il lavoro che fa. La mancanza di tempo ha sicuramente inciso nei suoi rapporti personali, amorosi in primis. Per questo ha deciso di mettersi in gioco con Matrimonio a prima vista, desiderosa sicuramente di trovare il grande amore e poter mettere su la propria famiglia. Quella che ha a casa, d’altronde, è molto numerosa: Jessica ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e vede in loro un esempio da seguire. Che sia proprio Sergio l’uomo col quale riuscirà a realizzare questo sogno? I fan del programma, che hanno già visto qualche puntata su Discovery+, parlano di una coppia ben assortita.

LEGGI ANCHE:

Dalila Cantagallo e Manuel Felici, Matrimonio a prima vista/ Lei “I sorrisi per te…”Martina Manoni e Davide Graceffa, Matrimonio a prima vista/ Lui “è già parte di me…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA