Sergio Friscia/ “Michele Guardì mio grande maestro, io cresciuto con valori sani”

Sergio Friscia ha deciso di mettersi in forma, come spiegato oggi ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Parlando della madre ha commentato: “E’ una cuoca, le piace molto cucinare”. Sergio è stato uno dei pochi bambini ad essere stato espulso dall’asilo dopo aver “declamato a mo’ di poesia tutte le parolacce che sapevo”. Da 31 anni Friscia fa questo mestiere dopo aver rinunciato al lavoro in banca. Proprio la madre gli ha mandato un messaggio d’affetto: “Ti ho sempre incoraggiato e ti stimo moltissimo perché sei rimasto un ragazzo umile, sincero e vero come volevo che tu fossi sempre”.

Sergio Friscia/ "Il mio cognome fa rima con Striscia, Ricci mi ha scelto per questo"

In merito alla madre ha aggiunto: “E’ anche colpa sua, sono cresciuto con dei valori sani e mi hanno insegnato a stare sempre con i piedi per terra. Devo a loro il fatto che sia rimasto così. Non vado in banca ma faccio quello che ho sempre amato fare. È merito loro”. Il comico ha spiegato di non essere stato un figlio “facile”.

Fidanzata Sergio Friscia, chi è?/ Amori tra mistero e desiderio di privacy

Sergio Friscia e gli esordi con Michele Guardì

Michele Guardì è stato colui che ha scoperto Sergio Friscia. Per questo gli ha mandato il suo messaggio tramite la trasmissione di Rai1: “Ricordo che tua mamma ti mandò da me ed hai iniziato applaudendo gli altri, ed oggi sei uno dei più bravi ed applauditi. Buona fortuna, continua così! Sei la gioia dei tuoi amici”. “Lui mi ha insegnato tutto in tv, osservando lui”, ha commentato Friscia, “mi piaceva guardare i cameraman, la regia, studiare. Guardì è un grande scopritore di talenti”.

Dopo una carrellata dei suoi personaggi ha ammesso: “Sono così, sono questo!”. Oggi sta scrivendo un film che è un suo sogno nel cassetto: “A 50 anni non ho ancora fatto un film da protagonista, incrociamo le dita!”, ha commentato in attesa di tornare alla normalità dopo l’emergenza Covid. Nell’ultima parte della sua ospitata si è prestato al consueto gioco insieme alla padrona di casa, durante il quale è stato chiamato ad indovinare e a far indovinare alla Fialdini dei film.

Sergio Friscia/ “Per fare televisione rinunciai al posto fisso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA