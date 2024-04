Sergio Japino, compagno di Raffaella Carrà/ “Primo incontro? Ci guardammo negli occhi e scattò la scintilla”

Tutto sulla storia d’amore tra l’indimenticabile Raffaella Carrà e il compagno Sergio Japino

Oltre a Gianni Boncompagni, il compagno storico di Raffaella Carrà è stato senza alcun dubbio Sergio Japino, con cui ha condiviso un pezzo importante della sua vita. Sergio Japino è infatti una delle persone che la conosceva meglio. I due si sono incontrati la prima volta sul set di Millemilioni, nel 1981, quando lei era fresca dalla rottura con l’ex Gianni Boncompagni. “Facevo il ballerino per insegnare agli altri i movimenti”, ha raccontato in passato il coreografo in una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

“Ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla”, ricorda Sergio Japino, che all’epoca dovette fare i conti con non poche bordate dei media e dei giornalisti per la sua relazione con Raffaella Carrà. Qualcuno, infatti, scrisse “la bella incontra la bestia”. “Furono cattivi, anzi mostruosi”, raccontò Raffaella Carrà a proposito di quell’episodio. “Ed è inutile dire una balla: lui ne soffrì”, ribadì ancora la Carrà.

A fine anni novanta, Raffaella Carrà e il suo compagno Sergio Japino si lasciarono, pur continuando a coltivare una bella amicizia. “Io e Sergio abbiamo deciso di dividere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”, spiegò dopo la rottura la celebre showgirl. Quando Raffaella Carrà è venuta a mancare, inevitabilmente, anche Sergio Japino ha accusato il colpo. Non è stato facile per lui superare la rottura, che con Raffaella visse una grande storia d’amore, condividendo anche grandi successi televisivi.

“Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata, il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, disse Sergio Japino dopo la scomparsa della sua amata Raffaella Carrà. La celebre showgirl, ricordiamo, venne a mancare per via di un carcinoma polmonare, lo stesso che colpì sua madre Iris Dell’Utri.











