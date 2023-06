Sergio Japino, ex compagno di Raffaella Carrà/ “Abbiamo lo stesso sangue, grande storia d’amore”

Sergio Japino e Raffaella Carrà: un legame lungo quarant’anni

Sergio Japino, regista e coreografo, è stata il compagno di Raffaella Carrà ed è stato a fianco della showgirl fino alla sua morte nel 2021. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1980 bella trasmissione Millemilioni: “Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla” raccontava il regista nel 2015 a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Vasco Stolzi, chi è il truccatore di Raffaella Carrà/ "Ho seguito i suoi lavori per 40 anni"

La loro storia d’amore, inizialmente, non è stata vista di buon occhio dall’opinione pubblica che usava espressioni quali “La bella incontra la bestia” per definire la loro relazione. In un’intervista a Vanity Fair, la stessa Raffaella Carrà dichiarava: “Siamo legati nell’anima, più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue”, e ancora “Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. I due si sono lasciati negli anni’90, ma la loro amicizia è perdurata fino alla fine: “Per sempre insieme fino alla fine” dichiarava Japino ed è stato esattamente così.

Raffaella Carrà, com’è morta?/ Il tumore ai polmoni che l'ha uccisa

Sergio Japino e Raffaella Carrà, la fine della relazione e l’inizio di un’amicizia

Sergio Japino e Raffaella Carrà si sono lasciati negli anni’90, ma la loro amicizia non si è mai spenta. Il coreografo era uno dei pochi a conoscere la malattia della showgirl, tenuta nascosta ai media e conosciuta solo dai famigliari e amici stretti.

Accanto fino alla sua morte, Japino è salito sul carro funebre che trasportava il corpo della showgirl al funerale, il 7 luglio. Lui stesso aveva annunciato la scomparsa del volto televisivo: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

Dolcenera e Raffaella Carrà/ "Mi disse di fare musica semplice, meno intellettuale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA