Sergio Japino, ex compagno di Raffaella Carrà/ “Abbiamo vissuto più che una normale storia d’amore”

Raffaella Carrà e Sergio Japino, storia di un grande amore e di tante difficoltà

Quello tra Raffaella Carrà e Sergio Japino è stato un amore grande ma anche caratterizzato da notevoli difficoltà. Insieme per oltre quarant’anni, prima come compagni, poi come amici, Raffaella e Sergio hanno condiviso gioie e dolori, anche esterni al loro rapporto. “La bella incontra la bestia” fu uno dei commenti che al tempo popolarono i magazine e che si riferiva all’aspetto di Japino al fianco della Carrà, commenti di fronte ai quali lui soffrì particolarmente, come la stessa conduttrice rivelò anni fa.

“Furono cattivi, anzi mostruosi”, furono infatti le parole in un’intervista a Vanity Fair di Raffaella, legata fortemente a Sergio anche dopo la loro separazione. In quell’occasione fu invece Sergio a dire: “Siamo legati nell’anima, più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue”, e ancora “Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”.

Sergio Japino al fianco di Raffaella fino alla sua morte

Raffaella Carrà e Sergio Japino non si sono sposati. La loro è stata una grande storia d’amore mai coronata in matrimonio e che non ha visto l’arrivo di figli. Non che sia mancato da parte della conduttrice il desiderio di maternità, anzi in un’intervista Raffaella a OK Salute nel 2011 raccontò: “Ero dal ginecologo per un controllo e ho fatto l’amara scoperta: era troppo tardi. Come sbattere la faccia contro il muro”.

Sergio Japino è stato un vero compagno di vita per Raffaella Carrà ed è rimasto sempre al suo fianco anche dopo la rottura. “Per sempre insieme fino alla fine”, dichiarò lui tempo fa ed è così che è stato, fino alla morte della grande Raffaella.

