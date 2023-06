Sergio Japino, ex compagno di Raffaella Carrà/ La stoccata alla Rai: “Mai omaggiata e non so perché”

Sergio Japino, chi è l’ex compagno di Raffaella Carrà

Sergio Japino è stato più di un compagno per Raffaella Carrà. I due sono stati sentimentalmente legati per molti anni, ma il celebre regista, autore televisivo, coreografo ed ex ballerino è rimasto al suo fianco anche dopo la rottura. Compagni di vita, Sergio e Raffaella hanno condiviso gioie e dolori. Japino è rimasto al fianco della conduttrice fino alla sua morte, sostenendola negli anni della malattia che ha deciso di mantenere nascosta al mondo.

È stato proprio Japino ad annunciare, il 5 luglio 2021, la morte di Raffaella Carrà con parole di grande stima e affetto: “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

Sergio Japino e la stoccata alla Rai dopo la morte di Raffaella Carrà: “Mai omaggiata”

Incontratisi nel 1981 sul set del programma Millemilioni, Raffaella e Sergio si sono innamorati, dando il via ad una relazione durata per anni. Poi nel 1997 vengono paparazzati con altre persone e poco dopo la conferma della fine dell’amore, ma non del loro rapporto.

Proprio a poche ore da quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno di Raffaella, Sergio Japino lancia una stoccata alla Rai, in occasione di un’intervista rilasciata a Madrid, dove, come fa sapere Il Corriere, è stato presentato in anteprima mondiale il musical «Bailo Bailo» che andrà in scena il 2 novembre nella capitale spagnola. “Mi dispiace che la Rai non abbia omaggiato Raffaella. E non so il perché. Nessuno mi ha mai chiamato” ha dichiarato Japino. E sul compleanno di Raffaella ha aggiunto: “Organizzerò una cena intima con le persone più care nella sua, nella nostra, amata casa dell’Argentario”.

