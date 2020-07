Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ “Siamo stati legati nell’anima, ma…”

Sergio Japino è stato il compagno di Raffaella Carrà per moltissimi anni: i due erano inseparabili, tanto nella vita privata quanto nel lavoro. Una relazione intensa che ha fatto leva sulla similitudine caratteriale fra i due. “Raffaella e io siamo legati nell’anima”, ha detto Japino diverso tempo fa a Sorrisi, “siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. Dopo 17 anni di relazione però, i due hanno deciso di lasciarsi. E’ stata la stessa Carrà a rivelare tutto a Novella 2000 a mezzo lettera: “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perchè da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di vivere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati”. I due tra l’altro avevano cercato di avere dei figli, ma non sono mai arrivati. Poi il colpo finale le è stato dato dal ginecologo, che in seguito a una visita le ha detto che era ormai troppo tardi. “Il medico mi ha detto ‘Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza’”, ha raccontato a OK Salute, “è stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà”.

Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà: una storia nata quando…

La relazione fra Sergio Japino e Raffaella Carrà è stata più che intensa. La conduttrice aveva già alle spalle una relazione con Gianni Boncompagni, durata diversi anni e iniziata grazie ad un incontro in Piazza di Spagna, per un’intervista. “La storia con Sergio Japino è nata quando meno me l’aspettavo e in modo casuale, quasi magico”, ha detto la Carrà a Novella 2000, dopo aver rivelato di aver interrotto la relazione con l’ex compagno. Oggi, domenica 19 luglio 2020, Raffaella Carrà ritornerà sul piccolo schermo di Rai 3 grazie al programma A raccontare comincia tu. Non ci sarà Japino, ma in qualche modo i due non si sono mai davvero lasciati. L’affetto che li unisce ha permesso all’ex coppia di fare spesso delle vacanze insieme e soprattutto di continuare a collaborare dal punto di vista lavorativo. Lo dimostra il fatto che la regia dello show è di Japino in collaborazione con Luca Granato. Riguardo agli incontri in auto, la Carrà ha rivelato a Sorrisi di non essere del tutto autonoma: “Non decido mai da sola, è una scelta comune con Sergio e il direttore di Raitre Stefano Coletta”.



