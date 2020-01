Sergio Volpini/ Obiettivo: entrare in casa per “conquistare” Rita Rusic? (GF Vip 4)

Sergio Volpini è stato uno dei principali protagonisti della prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Meglio noto agli annali come l’Ottusangolo, in passato ha preso parte alla prima edizione del programma riscontrando un ottimo successo proprio tra il pubblico. Oggi però Sergio Volpini ha scelto di riprovarci, con la speranza di togliersi di dosso quell’etichetta che non ha mai gradito. Naturalmente, come le altre vecchie glorie dello show, anche lui poco prima di fare il suo ingresso nella casa si è nascosto all’interno di un frigorifero color oro. Successivamente è uscito dal suo rifugio e ha calcato la passerella rossa, dove ha salutato con affetto tutti i suoi fan. In seguito, Volpini ha incontrato una sua vecchia conoscenza, Salvo Veneziano, abbracciandolo come solo un vero amico può fare.

SERGIO VOLPINI E IL RITORNO AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Sergio Volpini non ha nascosto la sua emozione di fronte all’omaggio che Salvo Veneziano, in occasione dei vent’anni del Grande Fratello, ha voluto rendere a uno dei concorrenti più amati di sempre, Pietro Taricone. Le lacrime hanno ben presto lasciato il posto alla tristezza. Poi Volpini, accanto al suo compagno di avventure della prima edizione Salvo Veneziano, ha indossato una maschera per compiere un verto e proprio blitz all’interno della casa. Nel corso del blitz l’ex concorrente ha rubato il cibo preparato per gli altri concorrenti del reality, che nel frattempo erano stati “congelati” da quell’opzione che impedisce loro ogni movimento. Durante la sua incursione, inoltre, Sergio ha avuto modo di fare degli splendidi complimenti a Rita Rusic, sottolineando la sua meravigliosa bellezza, poi ha abbandonato la Casa “ufficiale” per dirigersi nel privée.

L’OTTUSANGOLO RIPARTE DAL TUGURIO

Proprio in questa parte nascosta della Casa del Grande Fratello Vip 4 Sergio Volpini ha incontrato Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese, altre due vecchie conoscenze del reality. Nel tugurio ha poi accolto Fabio Testi che era stata appena “cacciato” dagli altri concorrenti della Casa. Al termine della diretta della puntata Volpini si è occupato del suo giaciglio, quello dove ha trascorso la sua prima notte all’interno del programma. Nel nuovo appuntamento ci aspettiamo che faccia divertire ancora con la sua spensieratezza, del resto la sua spontaneità è uno dei suoi pregi, oltre al carattere mite. L’Ottusangolo è anche una persona molto allegra, d’altra parte vive in un mondo tutto suo, quindi potrebbe non essere compreso del tutto dai suoi compagni di avventura. I telespettatori comunque sono molto affezionata a lui, che quasi sicuramente riuscirà a superare la prossima puntata del programma. Cliccate qui per scoprire come è andata per Sergio Volpini la prima puntata del GF Vip 4.



