Sergio Volpini “Ottusangolo”/ “Avevo legato con Andrea Denver” (Grande Fratello Vip)

Sergio Volpini conosciuto come “Ottusangolo” ha terminato la sua avventura nel GF Vip 4. Durante la quarta puntata del reality show condotto quest’anno da Alfonso Signorini, l’ex concorrente storico del GF ha dovuto abbandonare la casa perdendo al televoto. Una notizia che ha scosso i tantissimi fan dell’ex gieffino che è risultato però il meno votato durante il televoto flash indetto da Signorini tra lui, Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia. Il pubblico da casa ha preferito gli altri due, così Sergio è stato costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello. Un’uscita che sorprende, visto che Ottusangolo aveva un grande presa sul pubblico. Una volta arrivato in studio da Alfonso Signorini, Sergio ha commentato la sua eliminazione precisando di fare il tipo per gli ex concorrenti storici.

Sergio Volpini eliminato dal GF VIP 4: “mi dispiace per Andrea Denver”

Sergio Volpini eliminato dal GF VIP 4. Ottusangolo, come è conosciuto dal pubblico televisivo, ha perso la sfida al televoto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 dovendo così abbandonare la casa. Una volta giunto in studio, Sergio ha chiacchierato con Alfonso Signorini rivelando: “Adesso che sono fuori tifo per loro” riferendosi agli ex compagni storici Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. Non solo, Sergio durante la breve intervista ha anche rivelato: “devo confessarti che mi dispiace per Andrea Denver, ci avevo legato molto”. All’interno della casa, infatti, Sergio stava cominciando a stringere nuovi rapporti di amicizia; non solo con il modello italo – americano, ma anche con Aristide con cui trascorreva molto tempo a chiacchierare durante la notte. Nonostante tutto però Ottusangolo ha dovuto confrontarsi con il giudizio insindacabile del pubblico che l’ha voluto fuori dalla casa del GF VIP.

