Sergio Volpini ‘Ottusangolo’/ “Tornare qui mi intimoriva, poi…” (Grande Fratello Vip)

Sergio Volpini, meglio conosciuto dal pubblico con lo storico appellativo di “Ottusangolo”, è tra le cosiddette vecchie glorie del reality show uno dei ritorni più curiosi di questa edizione del Grande Fratello VIP 4 in cui all’abituale cast di concorrenti sono stati accostati coloro che, in un modo o nell’altro, negli anni passati avevano riscritto (a loro modo…) la storia del format targato Mediaset. E il quasi 45enne originario di Ancona, che ha candidamente ammesso che oramai quel soprannome fa parte di sé e che rientra nel suo personaggio (qui il link a una delle clip con le sue perle di saggezza), chissà che non abbia l’occasione di scrollarsi la nomea di “Ottusangolo” affibbiatagli dalla Gialappa’s Band e che gli è valsa pure qualche imitazione all’epoca. Tuttavia della sua vita privata, ora che è tornato in televisione, si sa davvero poco e questa potrebbe essere l’occasione per un uomo che comunque fuori dal piccolo schermo pare decisamente schivo di farsi conoscere meglio. D’altronde è stato lo stesso Sergio a spiegare che l’idea di tornare nella Casa più spiata d’Italia lo intimoriva: “Ci penserei due volte prima di accettare l’eventuale proposta di partecipare allo show” aveva dichiarato a un magazine pochi giorni prima dell’ufficializzazione della sua presenza. E invece il caro “Ottusangolo” pare abbia cambiato idea anche se non sono noti i motivi di questa repentina inversione a U…

SERGIO VOLPINI ‘OTTUSANGOLO’, “TORNARE NELLA CASA MI INTIMORIVA, POI…”

Certamente pare che Sergio Volpini anche in questa sua nuova puntata televisiva non riscuota propriamente le simpatie di tutti gli opinionisti, forse per quell’aria (studiatamente?) svagata e sempre fuori dal mondo che gli è valsa la notorietà negli anni passati. Infatti a rivolgergli le critiche più dure negli ultimi giorni è stata la scrittrice Barbara Alberti, nella veste però di opinionista delle reti Mediaset che il pubblico ha imparato a conoscere. Parlando di Pasquale Laricchia in termini non proprio edificanti e dandogli non solo del maschilista ma paragonandolo di fatto a una sorta di Bombolo che non fa ridere, la Alberti ha ammesso che nemmeno i suoi colleghi “storici” del GF si salvano e che fosse per lei non ne salverebbe nemmeno uno, compreso lo stesso “Ottusangolo”. Anzi dedicando una breve battuta anche al buon Volpini, l’opinionista ha ammesso che “quei tre si potevano fare fuori tutti, a parte quello con la barba che si vede che è un uomo tormentato”. Giudizio tagliente e lapidario che stronca di fatto Sergio e non li dà grandi chance di andare molto avanti nel reality show.

SERGIO VOLPINI, “IO PROFESSORE? NO, SONO SEMPRE L’OTTUSANGOLO…”

Ad ogni modo, Sergio Volpini pare essere dotato di una certa dose di ironia un po’ compiaciuta come ai vecchi tempi e in una chiacchierata avuta con Pasquale Laricchia il diretto interessato ha tirato fuori alcune delle sue proverbiali… perle di saggezza. Scaldati dai raggi del sole, i due uomini si lasciano andare a una discussione che tocca temi profondi ma che subito porta Sergio a rispolverare il mito dell’Ottusangolo: “Mi piace parlare con te, sei “Il Professore”, serve qualcuno che pensa perché aiuta chi non lo fa” dice Pasquale con ovvio riferimento al personaggio della serie tv spagnola “La casa di carta”. Di fronte ai complimenti dell’amico che lo elogia per il suo essere riflessivo, però Sergio replica con una punta di amarezza che “tanto non serve a niente, io sono l’Ottusangolo”. Tuttavia Pasquale lo rincuora e poco dopo si aggiunge anche Patrick Pugliese che spiega a Sergio che lui è un tipo “molto profondo e intelligente” e mostrandogli come lui sia comunque una presenza preziosa all’interno della Casa.



