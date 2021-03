Serie A/ El Toro batte il Toro, l’Inter vede lo scudetto: potrebbe essere l’ultimo…

Che bello quando ci si avvicina a “stare” come “prima”; sembra una nuova nascita. Vi imploro: vaccinatevi, per Voi e per gli altri. La paura, ho rischiato la rianimazione, per voi e per parenti ed amici crea un’ansia peggiore della malattia. Ricordiamoci: essere positivi non interessa molto, è quando si aggiunge la polmonite che sono cavoli! Io debbo ringraziare la fermezza e capacità del mio medico di base,l a Drssa Rosaria Faraone, che tutti i giorni, e senza aver ancora fatto il vaccino – in Lombardia non in Beciuania – è venuta a trovarmi. Grazie, grazie, grazie. Grazie anche al sindaco Campi per la Sua telefonata augurale. Parlano di scuole in presenza: togliamoci dalla zucca questa stupidaggine! Finché professori ed allievi non saranno vaccinati, tutto a distanza! E avanti a inoculare nel mondo del lavoro: lavoratori e loro famiglie .Avete bisogno della sede Ucimu? Subitissimo!

Nel calcio e in Serie A sono successi fatti tremendi che non ho potuto seguire da vicino, colpa del Covid del cacchio, con i Gobbi che hanno rinviato il triplete, i casciavit che si sono difesi bene e i bauscia che girano a razzo. Spero vincano il campionato, potrebbe essere l’ultimo con i casini che stanno combinando i cinesi. Intanto l’economia si muove con difficoltà. L’Ucimu, con preveggenza, ha rinviato di un anno LAMIERA la grande fiera della lavorazione per deformazione, diffidate da ogni imitazione, e sta giustamente puntando tutto sulla EMO, la mondiale di ottobre. A ottobre tutto il mondo sarà stato vaccinato e a Milano. Segnate: 4-9 ottobre, ci sarò per salutare tutti.

Primo tempo fra la capoclassifica e il Torino in Serie A: da dormire. Nicola è riuscito a chiudere le vie di passaggio fra centrocampo della Beneamata e Lula, con ciò impedendo agli attaccanti interisti di colpire Sirigu. Un paio di occasioni per parte ma poco da descrivere. Forse, assente Eriksen, sarebbe stato più logico impiegare Sensi che non Gagliardini. Non è però quello che avrebbe cambiato la vita. Nel Toro, assenti Belotti e Zaza (all’inizio), si è giustificato un buon catenaccino. Ripresa con i nerazzurri che, sempre all’attacco, conquistano e trasformano un rigore. Quando tutto pareva consumato, i milanesi si sono fatti uccellare durante un mischione. Allora avanti tutta finché, con un un avvitamento di testa, El Toro interista ha realizzato una rete da orejas y cola.

Basta, la giornata di Serie A finisce qui, a parte la sorpresona Parma che batte la Maggica. I bauscia tengono il vantaggio nella classifica di Serie A, è inutile annoiarsi con partite minori! De hoc satis!

