SERIE A/ Lazio e Juve fanno corsa a sé: Inter “alla Conte”, Milan svogliato

Nulla cambia nel campionato italiano. La Lazio gioca in velocità, l’Atalanta ha il miglior gioco, Conte ha dato grinta all’Inter, lo scudetto lo vince la Juve. Lazio e Gobbi fanno corsa a sé. I romani un po’ arrancando, i torinesi con facilità, fanno campionato a sé. La Juve è fisicamente troppo forte per tutte, possono resisterle un tempo poi finisce, come sempre, con la vittoria dei bianconeri. Sono la squadra più completa.

I biancocelesti hanno un buon centrocampo ed un attacco fortissimo, ballano però, un po’ troppo in difesa. Vanno spesso in svantaggio e poi ricuperano. Quando partono lanciati, vedi contro l’Atalanta, non tengono il risultato. Dybala e Milinkovic Savic, in questo periodo, sono i migliori del campionato. A San Siro l’Inter, dopo aver rischiato di subire una rete dal Brescia nei primi minuti, ha cominciato a macinare gioco, in particolare con Moses, e, per le rondinelle è scesa la notte. La Beneamata schierata secondo logica, contro la squadra più debole del bigoncio di serie A, non ha rischiato alcunché. Con Borja Valero a far da regista, dopo venti minuti si è trovata in doppio vantaggio e la presenza di Sanchez ha permesso un gioco veloce e piacevole con azioni sempre pericolose. Dominio interista con i giocatori che, quando lo ritenevano opportuno, segnavano: 6-0.

È iniziato il periodo della compravendita La Juve ha scambiato Pjanic con Arthur, un prospetto barcellonese, e i bauscia si sono portati a casa Hakimi che ogni volta che li incontrava procurava loro dolori. La Spal ha dovuto giocare in 10 più di metà partita, sopportare un recupero infinito (sei minuti) per portare i casciavit, Ibra compreso, nelle condizioni di pareggiare. Ma i rossoneri, in serata svogliata oltre il solito, non volevano proprio segnare. Allora ci ha pensato Vicari, difensore spallino, ha piazzato un gol nella sua porta e così via, tutti a dormire. Malissimo la Fiorentina, tre pere dal Sassuolo a Firenze. Se prosegue così rischia. La giornata di campionato, tre giorni, non è ancora finita, questo campionato fa proprio disamorare.



