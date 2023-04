Serie A: perché Allegri non sarà in panchina contro la Lazio?/ Sindrome influenzale

Massimiliano Allegri non parte per la trasferta contro la Lazio per motivi di salute

Alla vigilia della partenza per Roma – in vista del big match di questa sera contro la Lazio – i tifosi della Juventus hanno appreso la notizia di un’assenza importante, che però non riguarda direttamente gli uomini in campo. A fermarsi infatti è stato Massimiliano Allegri che per lo scontro con Maurizio Sarri lascerà il posto in panchina al suo vice, Marco Landucci. Il tecnico della Juventus si è sentito poco bene nella giornata di venerdì, dovendo dunque rinunciare alla possibilità di guidare la squadra per quella che può essere una sfida cruciale per le ambizioni europee dei bianconeri.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Massimiliano Allegri avrebbe rinunciato alla trasferta di Roma – valida per la sfida contro la Lazio – a causa di una sindrome influenzale. All’olimpico la squadra sarà dunque guidata dal suo vice Marco Landucci. Già in conferenza stampa il tecnico della Juventus aveva accusato una condizione di salute non proprio ottimale, peggiorata poi nelle ore successive che hanno portato alla decisione di non partire con la squadra.

Massimiliano Allegri salta il confronto con Maurizio Sarri: l’aneddoto in comune

L’assenza di Massimiliano Allegri per la sfida tra Lazio e Juventus – come riportato sempre dal Corriere della Sera – si impreziosisce con una coincidenza particolare. La stessa situazione si era già verificata nel corso della stagione 2019-2020 quando però sulla panchina dei bianconeri sedeva proprio Maurizio Sarri, ora avversario. In quella occasione, il tecnico aveva dovuto rinunciare alle prime due giornate di campionato, trovando il suo esordio ufficiale sulla panchina della Juventus solo al terzo turno di Serie A contro la Fiorentina.

In ogni caso, l’assenza di Massimiliano Allegri non è legata ad un problema di salute particolarmente proibitivo. L’obiettivo del tecnico della Juventus è infatti quello di rimettersi al meglio in vista dell’importante scontro europeo di giovedì. I bianconeri infatti giocheranno il turno di andata valido per i quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Dato l’ottimale stato di forma ostentato dagli uomini del livornese, è chiaro che la squadra e il suo allenatore vogliano dare seguito al filotto anche in campo europeo con l’ambizione di un posto verso la finale.











