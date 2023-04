Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (29^ giornata)

RISULTATI SERIE A: IL VIA È ALLA DACIA ARENA!

Si gioca ancora per i risultati di Serie A: sabato 8 aprile prosegue e si conclude il programma della 29^ giornata, che era iniziato ieri con i tre anticipi e vivrà dunque le ultime sette partite, che da tradizione nella Settimana Santa vengono disputate la vigilia di Pasqua. Il lunch match è garantito: alle ore 12:30 infatti il sabato comincia con Udinese Monza. Alle ore 14:30 avremo invece Fiorentina Spezia; poi due partite alle ore 16:30 e si tratta di Atalanta Bologna e Sampdoria Cremonese, altre due alle ore 18:30 saranno Torino Roma e Verona Sassuolo mentre la conclusione della 29^ giornata sarà affidata al big match delle ore 20:45, vale a dire Lazio Juventus.

Ricordiamo ancora che la classifica di Serie A vede in testa il Napoli e, francamente, la corsa allo scudetto sembra un affare tra i partenopei e… loro stessi, mentre la lotta per entrare in Champions League è straordinaria e coinvolge sei squadre per tre posti, perché anche la Juventus va assolutamente inquadrata nello scenario. In coda invece la sensazione è che il Verona possa presto “raggiungere” Sampdoria e Cremonese, che oggi si affrontano in una partita che sarebbe delicatissima ma che a dire il vero conta il giusto secondo la situazione attuale. Vedremo allora cosa succederà tra poco sui campi nei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Chiaramente i risultati di Serie A per questo sabato 8 aprile sono illuminati da Lazio Juventus: i temi interessanti ci sono tutti qui allo stadio Olimpico. Dall’ex Maurizio Sarri che sogna lo sgambetto alla squadra con cui ha vinto lo scudetto alla possibilità che alla Juventus vengano restituiti i 15 punti di penalizzazione, cosa che porterebbe immediatamente al balzo in classifica che priverebbe la stessa Lazio del secondo posto consegnandolo ai bianconeri, che poi però dovranno aspettare le sentenze sulla manovra stipendi e rischierebbero seriamente di trovarsi in corsa per non retrocedere, vanificando ogni sforzo di rimonta.

Lazio Juventus è comunque una partita scintillante, che in epoca recente si è giocata più volte come finale di Coppa Italia e Supercoppa; all’epoca però sulla panchina dei biancocelesti sedeva Simone Inzaghi (prima ancora Stefano Pioli), mentre Sarri contro la Lazio ha perso una Supercoppa da allenatore della Juventus, ma poi ha superato i capitolini nello scudetto 2020, quando a dire il vero Inzaghi si è suicidato da solo rientrando malissimo nel post lockdown tanto da lasciare all’Inter il ruolo di principale inseguitrice. Da quel momento sono passati tre anni e il contesto dei risultati di Serie A è totalmente diverso, ma allo stadio Olimpico tra Sarri e Massimiliano Allegri sarà comunque la stessa battaglia di sempre…

RISULTATI SERIE A: 29^ GIORNATA

ore 12:30 Udinese Monza

ore 14:30 Fiorentina Spezia

ore 16:30 Atalanta Bologna

ore 16:30 Sampdoria Cremonese

ore 18:30 Torino Roma

ore 18:30 Verona Sassuolo

ore 20:45 Lazio Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Lazio 55

Milan 52

Inter 51

Roma 50

Atalanta 48

Juventus (-15) 44

Bologna, Fiorentina 40

Torino, Udinese 38

Sassuolo 37

Monza 34

Empoli 32

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13











