SERIE A, SI’ A PROMOZIONI E RETROCESSIONI/ Il piano FIGC anche con stop definitivo

Riunione FIGC molto importante per tracciare le linee guida del termine di una stagione mai così travagliata. Secondo quanto riportato la Sky, per la prima volta la Federazione calcistica ha fissato dei punti per affrontare l’eventuale scenario della sospensione definitiva dei campionati professionistici. E saranno confermate promozioni e retrocessioni, che i presidenti dei club in pericolo avrebbero voluto evitare. Dunque saranno confermate tre squadre retrocesse dalla A e tre promosse dalla B che, se il campionato non riprenderà, saranno quelle che occupano le posizioni “calde” in questo momento. Sarebbero dunque certe le retrocessioni di Brescia e Spal dalla A e le promozioni di Benevento e Crotone dalla B, mentre bisognerebbe decidere chi tra Genoa e Lecce scenderà in cadetteria per far posto al gruppo delle pretendenti ai play off, al momento capitanate dal Frosinone e che vorrebbero giocare anche per evitare contenzioni legali. Non è comunque da escludere che si possa disputare uno spareggio, in questo caso si potrebbe organizzare anche a inizio estate, senza dover recuperare tutte le giornate di campionato. I format dei due principali campionati professionistici saranno comunque confermati a 20 squadre, respinta la possibilità di un allargamento a 22.

FIGC, FERMA VOLONTA’ DI FINIRE SERIE A

Dalla B retrocederebbero Trapani, Cosenza e Livorno e una tra le formazioni in zona play out. Ci sarebbe un sorteggio o degli spareggi da disputare anche in Serie C per affiancare Monza, Vicenza e Reggina, promosse grazie al primo posto occupato nei tre gironi. Si tratta comunque di un piano che ricalca quanto deciso da altre federazioni, come quella olandese e quella francese, che hanno deciso di terminare qui la stagione congelando le classifiche. Ma l’indirizzo chiaro della FIGC resta quello di fare tutto il possibile per riuscire a portare a termine il campionato sul campo, giocando fino ad estate inoltrata. Un altro punto molto importante fissato nella riunione odierna è quello che stabilisce di portare oltre il 2 agosto, se necessario, il limite temporale per finire la stagione 2019/2020. Da capire in questo caso come si comporterebbe la UEFA con le coppe che vorrebbe completare proprio nel mese di agosto. La FIGC sta lavorando dando per scontato il fatto che la Serie A possa riprendere anche assecondando i desideri della Lega Calcio, e una spinta importante potrebbe arrivare se in campo internazionale campionati come quello inglese, tedesco o spagnolo fissassero le date per la ripresa.



