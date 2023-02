Sethu con “Cause perse” a Sanremo 2023/ In finale per sganciarsi dall’ultimo posto in classifica

Sethu in finale di Sanremo 2023: dall’ultimo posto…

L’ultimo posto a Sanremo 2023 non “porta male”: Tananai docet. Così Sethu si presenta alla finale sul palco dell’Ariston con il cuore un po’ più leggero, nonostante inevitabilmente tutti abbiano voglia di far bene nella kermesse canora. I giovani, in questa edizione, non sembrano aver ottenuto un grande successo: Amadeus ha parlato proprio di questo in conferenza stampa. Per il direttore artistico, non si tratta di un fallimento, anzi. “Giovani agli ultimi posti in classifica? Dico loro di pensare all’esibizione”, ha dichiarato il conduttore, che li ha paragonati ai giovani calciatori della Primavera davanti ai calciatori della prima squadra.

In finale Sethu non potrà certo ribaltare la classifica, ma magari migliorare il posizionamento, quello sì. La sua “Cause perse”, che racconta lo stato d’animo di tanti giovani che non sentono di aver rispettato le aspettative della società, ha permesso a tanti ragazzi di riconoscersi in un testo profondo e intimo, anche se forse non compreso da tutti.

Sethu, progetti dopo Sanremo 2023?

Sethu è salito sul palco dell’Ariston con il fratello gemello, che scrive con lui i testi delle sue canzoni, “Cause perse” inclusa. Classe 1997, fin da giovane si è esibito in vari gruppi musicali di genere punk per poi dedicarsi all’hip hop. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo EP, “Spero ti renda triste”, con Jiz, proprio il gemello. Nel 2019 ha raggiunto la notorietà a livello nazionale co singoli come Butterfly Knife e Hotspot. Nel 2022 ha partecipato a Sanremo Giovani, riuscendo a qualificarsi tra i primi sei, prendendo parte proprio alla kermesse canora. Sanremo sarà per lui senza dubbio un palco di visibilità importante verso nuovi progetti.

