Classifica Sanremo 2023 generale dopo la terza serata/ Mengoni primo: nella top 5 Ultimo, Mr. Rain e…

Televoto chiuso e classifica generale aggiornata al termine delle esibizioni della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Partiamo dalla top five disegnata con i voti del pubblico. Al primo posto c’è Marco Mengoni con la sua canzone “Due vite”. A inseguirlo Ultimo, secondo con la canzone “Alba”. A sorpresa al terzo posto c’è Mr. Rain con la canzone “Supereroi”. A completare la top five Lazza con “Cenere” e Tananai con “Tango”. Andiamo avanti con la classifica proseguendo con Madame al sesto posto con “Il bene nel male”. Al settimo posto Rosa Chemical, che non si schioda dalla parte alta con “Made in Italy”.

Colapesce Dimartino sono ottavi con il brano “Splash”. Quindi, Elodie con la sua “Due”. Invece la top ten è completata da Giorgia con “Parole dette male”. Fuori dalla top ten c’è L’addio di Coma_Cose, seguiti da Gianluca Grignani che è dodicesimo con la canzone “Quando ti manca il fiato”. E quindi la prima parte della classifica del Festival di Sanremo 2023 dopo la terza serata, con il televoto, si completa con “Lasciami” di Moda e “Furore” di Paola & Chiara.

CLASSIFICA SANREMO 2023 DOPO TERZA SERATA: LA SECONDA PARTE

Passiamo alla seconda parte della classifica generale del Festival di Sanremo 2023. Al quindicesimo posto “Se poi domani” di LDA, a seguire Ariete con la canzone “Mare di guai”. Al diciassettesimo posto gli Articolo 31 con “Un bel viaggio”, poi “Duemilaminuti” con Mara Sattei. Al diciannovesimo posto Leo Gassmann con “Terzo cuore”. Non hanno convinto il pubblico Colla Zio con il brano “Non mi va” e Levante, a sorpresa al ventunesimo posto con “Vivo”.

Alle sue spalle ci sono i Cugini di Campagna con “Lettera 22”. Quindi, alle spalle si trova gIANMARIA con “Mostro”. Olly deve accontentarsi al momento del ventiquattresimo posto con “Polvere”, quartultima Anna Oxa con “Sali”, poi c’è Will con “Stupido”. Completiamo la classifica generale del Festival di Sanremo 2023, al termine della terza serata, Shari con “Egoista” e Sethu con il suo brano “Cause perse”.

