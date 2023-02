Sethu “Il mio taglio di capelli? ‘Colpa’ di mamma”/ Leo Gassman “Ho sbagliato outfit”

I Fatti Vostri si sono collegati anche stamane con Sanremo e il Festival per intervistare alcuni protagonisti dello show. Il primo collegamento era con I Gemelli di Guidonia: “Salvo, ti vediamo molto bene come conduttore del prossimo Festival”, e hanno quindi dato vita ad un’esilarante imitazione del presentatore dello show di Rai Due: “Questa me la paghi”, ha commentato Sottile ironico. I Gemelli di Guidonia hanno quindi risposto a precisa domanda: “Chi è il nostro preferito? Marco Mengoni”.

In collegamento è quindi arrivato Sethu, uno dei debuttanti del Festival: “Il mio taglio di capelli? Mi ha obbligato mia mamma prima di venire qui, mi ha detto che mi dovevo fare bello ma mi hanno fatto brutto, non ci sono riusciti”. E ancora: “E’ stato così emozionante che mi ricordo poco di queste prime serate, una volta che sali sul palco è come andare su un tunnel, non capisci più niente. E’ un palco che ha un peso assurdo, bellissimo”. Sethu in questo momento è ultimo in classifica, come fu l’anno scorso Tananai, che poi ha avuto un grandissimo successo, ma anche un esempio storico come Vasco Rossi: chissà dove arriverà.

I Fatti Vostri ha avuto in collegamento anche Leo Gassman “In realtà l’outfit era un altro ma non ho potuto usare quella giacca perchè aveva dei marchi. I complimenti di papà mi fanno piacere, speriamo che sia l’inizio di un percorso di vita, sono molto contento e questa sera sarà una grandissima serata perchè ci saranno i duetti e io sarò con Edoardo Bennato”. I Cugini di Campagna, 22esimi in classifica, hanno aggiunto: “Non ci interessa dai, è già una cosa fantastica essere qui”.

Paolo Vallesi, che stasera duetterà proprio con il gruppo dei ‘capelloni’, ha aggiunto: “Sarà sorprendente questa sera, La forza della vita festeggia i 30 anni”. Di nuovo I Cugini di Campagna: “Ce la siamo fatta addosso, pensavamo di non essere emozionati dopo aver fatto 6.000 concerti in giro per l’Italia, e invece. I vestiti? Le stoffe quest’anno le abbiamo prese a Tokyo, Parigi e New York”. Sui Maneskin: “Si li abbiamo incontrati, abbiamo detto a Damiano che gli abbiamo fatto avere un grande successo poi gli ho chiesto un bonifico da 2 milioni di euro”. In conclusione del programma I Fatti Vostri ha intervistato anche LDA: “E’ un nome così brutto che te le ricordi”, ha scherzato il figlio di Gigi d’Alessio. “La mia canzone? Ho sentito proprio il bisogno di scriverla, non pensavo che a quello”.











