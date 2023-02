FantaSanremo 2023, classifica provvisoria e punti/ Sethu domina, Anna Oxa ultima

Fantasanremo, come cambia la classifica: Sethu in testa

In questi giorni si fa avvincente non solo la gara tra i Big al Festival di Sanremo 2023, ma anche la sfida tutta social del FantaSanremo. Se all’Ariston Marco Mengoni sembra dominare la scena (anche nella serata di ieri si è confermato primo in classifica), sul web i telespettatori si sfidano a suon di bonus e malus, sperando che la fortuna (e i gesti dei cantanti selezionati in squadra) possano essere loro di aiuto. Intanto, dopo le prime tre serate di Sanremo 2023, scopriamo come cambia la classifica del Fantasanremo.

Al momento in testa abbiamo uno dei giovanissimi, Sethu, che con ben 235 punti si piazza al primo posto in classifica. Ad aiutarlo sono stati soprattutto i 25 punti del suo piazzamento nella classifica di ieri (ultimo nella graduatoria, posizione che viene comunque considerata un bonus) e i 20 punti per aver salutato e ringraziato l’orchestra con la lingua dei segni (nuovo bonus introdotto da poco). Al secondo posto si piazzano Paola e Chiara con 206 punti, seguite da un altro giovanissimo, Will (nelle ultime ore “re” del Fantasanremo) con 193 punti. Malissimo Anna Oxa, ultima con soli 48 punti.

Fantasanremo, la classifica completa dei cantanti e dei punteggi

Dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo 2023, ecco la classifica provvisoria del Fantasanremo di tutti i 28 cantanti in gara, con relativi punteggi:

Sethu, 235 punti

Paola e Chiara, 206 punti

Will, 193 punti

I Cugini di Campagna, 191 punti

LDA, 185 punti

Marco Mengoni, 180 punti

gIANMARIA, 170 punti

Olly, 167 punti

Colla Zio, 161 punti

Rosa Chemical, 154 punti

Lazza, 149 punti

Gianluca Grignani, 143 punti

Ariete, 123 punti

Levante, 122 punti

Mr Rain, 115 punti

Tananai, 108 punti

Colapesce Dimartino, 107 punti

Madame, 106 punti

Coma_Cose / Ultimo, 103 punti

Modà, 95 punti

Giorgia, 90 punti

Mara Sattei, 84 punti

Leo Gassmann, 69 punti

Elodie, 68 punti

Articolo 31, 59 punti

Shari, 50 punti

Anna Oxa, 48 punti

