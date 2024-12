Settembre con “Vertebre” a Sarà Sanremo: un brano intenso, carico di dolore e solitudine

“Settembre” è semifinalista di Sanremo Giovani 2025 con il brano “Vertebre”. Il giovane talento classe 2001, originario di Napoli, che lo scorso anno ha preso parte anche a X Factor, ha presentato un brano che spera di portare fino al palco dell’Ariston a febbraio 2025. Il cantautore napoletano crede tantissimo nel suo brano, che ha portato al concorso di Sanremo Giovani 2025. Si tratta di una canzone intensa, che parla di un dolore forte e particolarmente sentito, vissuto sulla pelle, tanto da strapparla e arrivare fino alle vertebre, che fanno male. Il giovane protagonista, appunto Andrea Settembre, resta smarrito e sofferente, oltre che abbandonato.

VINCITORI SANREMO GIOVANI 2024: CHI SONO?/ In quattro al Festival 2025: Alex Wyse e Mew avanti

Ma chi è Andrea Settembre, il giovane cantante partenopeo? Nato a Napoli nel 2001, si è appassionato al mondo della musica fin da bambino, studiando inAccademia, per poi perfezionare lo studio del canto. Ha preso parte, a dodici anni, al programma “Io canto” per poi debuttare nel Festival Show 2016. Nel 2019, il giovane ha partecipato a “The Voice of Italy” nella squadra del suo concittadino, Gigi D’Alessio, mentre nel 2023 ha preso parte a X Factor 2024 entrando nella squadra di Dargen D’Amico, arrivando fino alla semifinale, per poi venire eliminato a un passo dal suo traguardo.

Chi è Mew con "Oh my God" a Sanremo Giovani/ Lotta interiore contro il dolore

Settembre sarà vincitore di Sanremo Giovani 2024?

Grazie all’esperienza a X Factor 2024, Andrea Settembre ha imparato ad essere più sicuro di sé stesso: l’esperienza con Dargen D’Amico l’ha definita molto ricca, e in grado di lasciargli ricordi splendidi. Ora il cantante è pronto a tentare una nuova avventura con la sua “Vertebre”: in caso di vittoria in semifinale, approderebbe alla finale e poi chissà, magari a Sanremo 2025, sul palco dell’Ariston, nell’edizione condotta da Carlo Conti. La sua “Vertebre” riuscirà a convincere i giudici?