Sevmi Fernando, offese razziste finalista Miss Italia/ “Bigotti, mia famiglia soffre”

Sevmi Fernando, bellissima padovana di origini cingalesi, è arrivata terza al concorso di bellezza Miss Italia 2019 che si è conclusa nei giorni scorsi. Ad adombrare la gioia di salire sul terzo gradino del podio però, sono state le offese razziste che l’hanno raggiunta sui social. “Dicevano che non rappresentavo l’Italia per via del colore della mia pelle e quindi non dovevo partecipare a questo concorso e mi dicevano che nonostante il mio sogno non avrei trovato lavoro nell’ambito dello spettacolo perchè sono una bellezza non richiesta”, ha spiegato la giovane oggi ospite in studio a Storie Italiane insieme alla madre Rosa. Queste frasi sarebbero state scritte da sconosciuti, persone che la stessa Sevmi non frequenta. Ma come ha reagito? “Non ho risposto perchè credo che siano persone bigotte e rispondere non servirebbe perchè chi ti giudica per l’aspetto estetico è molto superficiale”, ha commentato con estrema saggezza. E se la madre, emozionatissima, era al suo fianco in studio, in collegamento con la trasmissione di Raiuno c’era il padre e il giovane fidanzato Thomas, con il quale Sevmi ha una relazione da ormai sei anni.

SEVMI FERNANDO, OFFESE RAZZISTE FINALISTA MISS ITALIA

Subito in apertura, dopo i saluti di rito, la parola è passata proprio al fidanzato della finalista di Miss Italia, Sevmi Fernando, che ha spiegato cosa l’ha fatto innamorare di lei: “Sono stato colpito subito dalla sua bellezza, poi ho iniziato a conoscerla e ho visto che era una brava ragazza, non una che se la tirava, allora abbiamo iniziato un bel rapporto prima di amicizia e poi si è trasformato in qualcosa di più”. L’attenzione si è concentrata poi sugli insulti alla ragazza e che hanno fatto piangere mamma Rosa. “Mi hanno ferita tanto perchè mia figlia è meravigliosa, lo è sempre stata”, ha commentato commossa. Cosa rappresenta per lei? “E’ una ragazza in gamba”. La giovane finalista al concorso di bellezza non ha detto subito ai genitori degli attacchi ricevuti ma è stata la mamma di Thomas a riferirlo loro e questo ha creato molta delusione nel padre di Sevmi. Nel corso della trasmissione di Raiuno è stato fatto poi giungere alla giovane un messaggio da parte di Gina Lollobrigida: “La violenza con i tempi purtroppo aumenta. Le mando un augurio di andare avanti con coraggio, la vita ha dei momenti difficili e bisogna combatterli e andare avanti con decisione malgrado tutto”. Infine, anche un messaggio di sostegno da parte di Silvia Giacobini che di lei ha detto: “rappresenta la vittoria contro il bullismo”.

