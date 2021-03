“Sexy tango” perchè è la canzone segreta di Luca Argentero/ “Mia figlia Nina…”

Luca Argentero, primo ospite del programma Canzone segreta su Rai 1, si ritrova sul palco un grande amico, Stefano Fresi, e subito dopo la sua bellissima compagna Cristina Marino. Scopriamo così qual è la canzone del cuore di Luca: “Sexy Tango” di Fabio Concato. Si tratta di una canzone che, nel ritornello, dice “Nina, dolce amore…” ed è proprio Nina il nome della bambina che Argentero ha avuto dalla sua compagna Cristina Marino. Proprio lei ha raccontato: “Questa canzone gliela fece sentire la sua mamma e per puro caso anche io prima che nascesse Nina, così è diventata per questa casualità la canzone che abbiamo dedicato a lei.” Ma non è l’unico brano dedicato questa sera a Luca Argentero: Cristina Marino ha regalato al compagno un’esibizione sulla canzone che li ha fatti innamorare su un set a Santo Domingo: Ocean Drive. È stata questa la canzone che ha fatto scoccare la loro scintilla, la prima ballata ai Caraibi all’ombra di una palma. Un ricordo che entrambi porteranno nel cuore per sempre.





